Судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан, председательствующий на процессе над Дональдом Трампом по делу о фальсификации отчетности для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, постановил, что приговор избранному президенту США все же будет объявлен 10 января, за 10 дней до инаугурации.

Судья предупредил, что не склонен приговаривать Трампа к реальному тюремному сроку, и разрешил подсудимому присутствовать на оглашении приговора как лично, так и по видеосвязи. Также из постановления судьи следует, что он намерен освободить Трампа от наказания и не будет применять даже более мягкие меры, такие как штраф или испытательный срок.

Присяжные еще 30 мая единогласно признали Трампа виновным по 34 эпизодам вменяемой ему статьи. Сам он не признавал свою вину.

Оглашение приговора, в котором судья назначит бывшему и будущему президенту наказание, неоднократно откладывалось, причем после победы Трампа на ноябрьских президентских выборах его адвокаты предлагали прекратить дело из-за иммунитета президента.

Стивен Чунг, который займет в будущей администрации пост директора по коммуникациям Белого дома, назвал решение судьи посягательством на иммунитет президента и продолжением "охоты на ведьм", устроенной политическими противниками Трампа.

Трампа обвиняют в том, что он пытался скрыть факт выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов в преддверии президентских выборов 2016 года, на которых он одержал победу.

Дэниэлс утверждала, что у них с Трампом был секс в 2006 году и что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей, чтобы она молчала об этом.

Это будет пока единственное из нескольких уголовных дел против Трампа в разных юрисдикциях, дошедшее до приговора, хотя у политика остается возможность апелляции в судах штата Нью-Йорк.

Два федеральных дела против Трампа были прекращены после его избрания, поскольку Министерство юстиции считает неконституционным судебное преследование президента. Процесс в штате Джорджия остановлен на многие месяцы из-за дисквалификации прокурора Фани Уиллис.

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