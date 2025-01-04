Российские военные в ночь на 4 января атаковали территории Украины с помощью 81-го беспилотника, включая ударные дроны типа "Шахед" и "беспилотники-имитаторы", заявило командование Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает "Медуза".

К утру украинские военные сбили 34 беспилотника в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Еще 47 "дронов-имитаторов" были "локационно потеряны без негативных последствий".

Сбитые беспилотники, как заявили в ВСУ, нанесли ущерб в Черниговской и Сумской областях — там повреждены частные дома. Пострадавшим оказывается помощь.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что обломки сбитых беспилотников также упали в Дарницком и Голосеевском районах столицы Украины. По его словам, пострадавших нет. О повреждениях не сообщалось.

Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось, что за ночь средства ПВО сбили уничтожили 16 украинских беспилотников над пятью регионами России.

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