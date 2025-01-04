Избранный президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети X, что он назначил уроженца Эстонии Романа Пипко следующим послом США в Таллине. Об этом сообщает Rus.Delfi.ee.

Согласно заявлению Трампа, сделанному в пятницу вечером, Пипко представлял интересы США в Европейском банке реконструкции и развития, а также в Российско-американском фонде предпринимательства.

Пипко работал с американскими компаниями и участвовал в переговорах по проектам от Европы до Африки, включая вопросы, связанные с санкциями. Он родился и вырос в Эстонии.

I am pleased to announce the nomination of Roman Pipko to serve as the next United States Ambassador to the Republic of Estonia.



Roman was born and raised in Estonia. He has extensive experience in dealing with Foreign Governments, having represented U.S. interests in the… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 4, 2025

"Как легальный иммигрант, он воплощает американскую мечту, и я уверен, что он будет продвигать интересы США в своей новой роли", — написал Трамп.

Politico пишет, что этот пост все еще нуждается в утверждении Сенатом, но республиканский контроль над верхней палатой должен сделать утверждение относительно легким.

Из исследовательской статьи, опубликованной Симоной и Романом Пипко в 1987 году, следует, что Роман Пипко учился на юридическом факультете Тартуского государственного университета и эмигрировал в США в 1981 году, где работал в Институте исследований СССР имени В. А. Гарримана Колумбийского университета.

Пипко является членом правления американской компании Tallinn Entertainment, которой в начале прошлого десятилетия заинтересовалась Таллиннская мэрия. В мае 2021 года Delfi писал, что тогда речь шла о конференц-центре, концертном зале, а также казино-центре и отеле, но город и компания спорили о структуре собственности и рентабельности, определиться не удалось.

В настоящее время послом США в Эстонии является Джордж П. Кент, утвержденный Сенатом США 13 декабря 2022 года и прибывший в Таллинн в январе 2023 года.

RusErr писал, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года нынешний американский посол в Эстонии Джордж Кент, который публично критиковал Трампа, может быть отозван.

Посол США в Эстонии Джордж Кент вручил верительные грамоты президенту Алару Карису в феврале 2023 года. Государственный департамент США примет решение о дальнейшем развитии его дипломатической карьеры в начале следующего года, когда новый президент страны Дональд Трамп вступит в должность.

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон отметил, что, как правило, после смены президента уходят называемые "политические" послы.

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