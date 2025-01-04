Республиканец Майк Джонсон вновь избран на пост спикера Палаты представителей Конгресса США с перевесом всего в один голос, причем двое республиканцев поддержали его лишь со второй попытки.

В пятницу Палата представителей впервые собралась в новом составе, избранном на ноябрьских выборах. Она должна была начать свою работу с избрания спикера.

Республиканцы сейчас имеют 219 конгрессменов против 215 у демократов. Однако еще до начала 119-й сессии было известно, что некоторые однопартийцы крайне недовольны работой Джонсона и намерены его заменить, несмотря на активное продвижение последнего избранным президентом Дональдом Трампом.

"Майк будет Отличным Спикером, и наша Страна от этого только выиграет, — приветствовал Трамп в соцсетях победу спикера. — Американцы четыре года ждали Здравого Смысла, Силы и Лидерства".

Арифметика Конгресса

Несколько республиканцев-противников кандидатуры Джонсона на первое заседание не явились, так что победитель должен был набрать как минимум 218 голосов. Джонсону противостоял лидер демократической фракции Хаким Джеффрис.

Трое республиканцев все же пошли на внутрипартийный конфликт, проигнорировав призывы будущего президента и проголосовав за Джеффриса.

В результате тот набрал 218 голосов — против 216 за Джонсона.

В зале произошла примерно двухминутная заминка, а затем двое из перебежчиков объявили, что передумали. Так Джонсон был избран спикером большинством в один голос.

Поражение Джонсона на выборах спикера могло стать еще одним ударом для Трампа, которому в декабре республиканцы, заседающие в Палате представителей, показали пределы его партийного влияния, отвергнув требования будущего президента о приостановке лимита государственных заимствований.

Джонсон стал спикером в предыдущем составе Палаты представителей, где республиканцы также имели очень неуверенное большинство. Это сильно затрудняло партии проведение любых решений.

В частности, в начале 2024 года палата несколько месяцев не могла проголосовать за новый пакет помощи Украине, поскольку противники поддержки Киева угрожали сместить Джонсона, если он поставит этот законопроект на голосование.

В конечном итоге законопроект был включен в повестку благодаря голосам демократов (оппозиционная партия традиционно голосует против всех процедурных решений), а попытка сместить Джонсона впоследствии провалилась.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !