Позиции Украины в Курской области важны для будущих переговоров о прекращении войны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Сеул.

"Их [ВСУ] позиция в Курской области важна, потому что это безусловно то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в наступившем году", — сказал Блинкен.

По его словам, даже если переговоры начнутся, Украине потребуются "адекватные гарантии безопасности" от Владимира Путина, поскольку для него "игра не будет окончена" с прекращением огня.

Кроме того, Блинкен заявил, что Россия может быть близка к обмену передовыми спутниковыми технологиями с Северной Кореей. "У нас есть основания полагать, что Москва намерена поделиться передовыми космическими и спутниковыми технологиями с Пхеньяном", — сказал Блинкен.

Владимир Зеленский в интервью ведущим украинского национального телемарафона "Единые новости" назвал операцию ВСУ в Курской области "очень сильным козырем" во всех переговорах — особенно для стран Глобального Юга, на которые "это сильно повлияло".

5 января российские Z-блогеры сообщили, что ВСУ предприняли новую попытку наступления в Курской области. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о "хороших новостях" на этом направлении, а российское Минобороны вслед за этим заявило, что ВСУ предприняли "контратаку штурмовой группы", чтобы "остановить наступление российских войск на курском направлении".

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