Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил на представителей России ответственность за гибель членов экипажа и пассажиров самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение при выполнении рейса Баку — Грозный. Об этом, как сообщает пресс-служба азербайджанского лидера, он заявил во время встречи с родственниками погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками.

"Ясно как день то, что самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли", — указал Алиев, добавив, что трагедии не произошло бы, "если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства России в районе города Грозный, если бы были соблюдены все правила наземных служб, а также координация между Вооруженными силами Российской Федерации и гражданскими службами".

Президент Азербайджана в очередной раз высказался по поводу попыток государственных структур РФ замять инцидент. По его словам, желание Москвы "настаивать на абсурдных версиях" вызывают у Баку "и удивление, и сожаление, и справедливое возмущение".

По словам Алиева, отправка "черных ящиков" разбившегося лайнера на расшифровку в Бразилию, где производят самолеты Embraer, указывает на то, что Баку требует объективного расследования. Именно по этой причине власти отказались от сотрудничества с Межгосударственным авиационным комитетом, который занимается расследованием авиакатастроф на территории бывшего СССР.

Алиев пообещал, что расследование катастрофы будет доведено до конца, а Баку будет добиваться наказания виновных в трагедии.

На борту самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего 25 декабря 2024 года рейс из Баку в Грозный, находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Экипажу авиалайнера было отказано в посадке в Грозном и Махачкале. Самолет был направлен через Каспийское море в аэропорт казахстанского Актау. Во время этого перелета самолет уже был поврежден.

При попытке совершить вынужденную посадку лайнер упал в степь и загорелся. Погибли 38 человек. Выжили 27 пассажиров и три члена экипажа, в том числе бортпроводник и одна из стюардесс. Причиной крушения самолета стала российская ракета класса "земля-воздух", сообщили Euronews, Reuters и другие СМИ со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана.

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