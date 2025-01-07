Конгресс США под председательством вице-президента Камалы Харрис сертифицировал результаты президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп. Четыре года назад, когда Конгресс сертифицировал победу Джо Байдена, сторонники Трампа, проигравшего тогда, устроили штурм Капитолия.

Обычно процедура сертификации голосов — чистая формальность, однако из-за событий четырехлетней давности в Вашингтоне в этом году усилены меры безопасности. Уходящий президент Джо Байден пообещал не допустить повторения событий 6 января 2021 года.

Согласно Конституции США, действующий вице-президент должен быть официальным председателем совместного заседания двух палат Конгресса для сертификации голосов выборщиков. В этот раз эта роль досталась Камале Харрис, которая проиграла на президентских выборах Дональду Трампу в ноябре 2024 года.

"Дональд Дж. Трамп, житель штата Флорида, получил 312 голосов. Камала Д. Харрис, жительница штата Калифорния, получила 226 голосов", — объявила Харрис по окончании подсчета выборщиков.

Церемония прошла упорядоченно и без происшествий.

Формально президента в США выбирает коллегия выборщиков. То, кому они отдадут голоса, решается на голосовании в ноябре. Как правило, победителя определяют результаты в нескольких колеблющихся штатах, в которых могут победить как демократы, так и республиканцы.

В ноябре 2024 года Трамп победил во всех семи колеблющихся штатах, что обеспечило ему большинство голосов выборщиков.

В 2020 году, когда Трамп проиграл Джо Байдену, он заявил, что у него "украли голоса", а 6 января 2021 года, в такой же день сертификации, выступая в Вашингтоне, политик призвал толпу своих сторонников "драться как черти".

Трамп также пытался надавить на своего тогдашнего вице-президента Майка Пенса, чтобы тот не признал результаты выборов, но Пенс отказался. Вице-президент играет сугубо церемониальную роль при сертификации голосов выборщиков, но некоторые сторонники Трампа считали, что он может отказаться признавать полномочия выборщиков от нескольких колеблющихся штатов.

Четыре года назад сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где заседал Конгресс, и на несколько часов прервали церемонию сертификации. Несколько человек в тот день погибли.

Трамп обещал помиловать людей, осужденных за нападение на Капитолий. Он утверждает, что многие из них "несправедливо отправлены за решетку", но признает, что "пара человек, пожалуй, вышли из-под контроля".

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