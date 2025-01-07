Индонезия присоединилась к БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом сообщили в правительстве Бразилии, которая 1 января переняла председательство в объединении.

Страны-члены одобрили вступление Индонезии — четвертой по численности населения страны в мире — на основе консенсуса в рамках расширения, зеленый свет которому был изначально дан на саммите в Йоханнесбурге в 2023 году.

Заявка Индонезии была утверждена в том же году, но власти страны заявили, что завершат процесс присоединения после президентских выборов. Прабово Субианто вступил в должность главы государства в октябре 2024 года, напоминает агентство Reuters.

"Индонезия вместе с другими членами группы поддерживает реформы институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества [между странами] Глобального Юга", — отметили в бразильском кабинете министров.

Бразилия в рамках своего председательства работает над "более инклюзивным и устойчивым управлением". Она сосредоточилась на пяти ключевых приоритетах: содействии торговле и инвестициям посредством развития эффективных платежных систем; регулировании искусственного интеллекта; борьбе с изменением климата и подготовке к 30-й Конференции ООН по вопросам изменения климата; взаимодействии в области общественного здравоохранения и институциональном развитии, включающем укрепление внутренних структур БРИКС.

БРИКС — неформальное объединение государств, в которое изначально входили Россия, Бразилия, Индия и Китай. В 2010 году к ним присоединилась Южно-Африканская Республика, в 2024-м — Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Иран.

В сентябре стало известно, что Турция заявку на вступление в БРИКС подала Турция.

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