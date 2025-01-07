Украинские военные остаются в западной части города Курахово в Донецкой области вопреки заявлениям Москвы о взятии населенного пункта под свой контроль. Об этом в эфире украинского национального телемарафона заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.

Представитель ВСУ признал, что ситуация в Курахово "довольно тяжелая". "Россияне просто пытаются уничтожить все дома, даже малоэтажные в городе. Когда город полностью уничтожен, там просто негде держать оборону, потому что фактически нет укреплений", — пояснил Трегубов.

Он отметил, что ВСУ остаются в Курахово, хотя "значительная часть города уничтожена". "Украинские войска держатся в западной части города, на его западной окраине. В том числе держат электростанцию, которая находится в городе", — добавил представитель ВСУ.

Российское министерство обороны объявило о взятии Курахово накануне утром. Генштаб ВСУ в своей ежедневной сводке отчитался об активных боестолкновениях в районе этого города, но не сообщал о выводе своих сил.

Курахово — важный для украинской армии логистический центр к западу от Донецка. Активные бои за город начались осенью прошлого года.

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