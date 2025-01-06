Город Курахово в Донецкой области Украины перешел под контроль российских войск, заявило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Как утверждает российская сторона, в ходе операции по взятию города ВСУ потеряли "более 12 000 человек, порядка 3 000 единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин".

"За два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными", — говорится в сообщении минобороны РФ.

Независимо проверить эти данные невозможно. Потери российской стороны в ходе операции по взятию Курахово в пресс-релизе не указаны.

Минобороны РФ напоминает, что город был для ВСУ важным логистическим узлом с точки зрения тылового и технического обеспечения украинских войск на донецком направлении.

Со своей стороны Генеральный штаб ВСУ указал утром 6 января в Facebook, что за ночь украинские военные отразили 27 атак на кураховском направлении. "Основные усилия враг прикладывал в районах Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного", — отмечается в посте.

Силы обороны Украины наносят российским войскам "ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", утверждает Генштаб ВСУ. По его данным, за прошедшие сутки потери ВС РФ в Украине составили 1550 человек.

"Также украинские военные обезвредили 14 танков, 45 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, одну РСЗО, два средства ПВО, одну тяжелую огнеметную систему, 178 БПЛА оперативно-тактического уровня, 116 единиц автомобильной техники и четыре единицы спецтехники", — указывается в сообщении.

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