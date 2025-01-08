Правитель Венесуэлы Николас Мадуро заявил о задержании семерых иностранцев по обвинению в подготовке терактов перед его инаугурацией. Семь граждан иностранных государств действовали в качестве "наемников" и, предположительно, планировали насильственные действия в Венесуэле, заявил Мадуро в телеобращении.

"Я уверен, что в ближайшие часы они дадут признательные показания. Они пришли совершить террористические действия против мира в Венесуэле", — указал он.

Мадуро уточнил, что речь идет о двух гражданах США, двух колумбийцах и трех украинцах, их имена он не назвал. Правитель Венесуэлы при этом не привел никаких деталей и доказательств противоправных действий и планов задержанных.

Днем ранее министр внутренних дел Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил о задержании 125 "наемников" разных национальностей по обвинению в "дестабилизирующих действиях", напоминает CNN en Español.

Мадуро, правящий Венесуэлой с 2013 года, был объявлен победителем прошедших в конце июля президентских выборов. 10 января должна состояться его инаугурация. Венесуэльская оппозиция объявила о победе ее кандидата Эдмундо Гонсалеса, пользующегося поддержкой со стороны США. В стране прошли массовые протесты против спорных итогов выборов. В ходе акций погибли десятки человек, около 200 получили ранения, а более двух тысяч демонстрантов были арестованы.

В начале сентября стало известно о выдаче в Венесуэле ордера на арест Гонсалеса по обвинениям в узурпации власти, подстрекательстве к мятежу, заговоре и саботаже. Через несколько дней он улетел в Испанию и попросил там политическое убежище.

США официально заявили о признании победителем на выборах Гонсалеса. В свою очередь Евросоюз также отказался признать официальные итоги голосования достоверными и призвал прекратить преследование оппозиции в Венесуэле.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !