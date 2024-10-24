Fоtо: AFP/Scanpix/LETA

Лауреатами ежегодной Премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова стали лидеры венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес Уррутиа "за их мужественную борьбу за восстановление свободы и демократии в Венесуэле". Об этом объявила спикер Европарламента Роберта Метсола.

Мария Корина Мачадо, в 2011-2014 годах заседавшая в парламенте Венесуэлы, считается неформальным лидером оппозиции в этой латиноамериканской стране. Она собиралась участвовать в президентских выборах 2024 года, но власти запретили ей баллотироваться в течение 15 лет.

Эдмундо Гонсалес Уррутиа в 1990-х годах был послом Венесуэлы в Аргентине и Алжире, а на недавних президентских выборах стал единым кандидатом от оппозиции. По официальным данным, он уступил действующему главе государства Николасу Мадуро, который заручился поддержкой 52% избирателей. Оппозиция утверждает, что результаты были сфальсифицированы, а ее кандидат в реальности набрал более 67% голосов.

После оглашения официальных итогов выборов страну охватил политический кризис. В ходе демонстраций, по данным неправительственных организаций, погибли 24 человека, около 2500 были задержаны. Эдмундо Гонсалес Уррутиа в начале сентября бежал в Испанию, где ему было предоставлено политическое убежище, в то время как Мария Корина Мачадо не раскрывает свое местонахождение.

Большинство европейских стран не признали итоги президентских выборов в Венесуэле. 19 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой обратил внимание на многочисленные нарушения, допущенные на выборах, а также систематические нарушения прав человека в латиноамериканской стране. Также депутаты признали Эдмундо Гонсалеса Уррутиа избранным президентом Венесуэлы.

"В своем стремлении к справедливому, свободному и мирному переходу власти они бесстрашно отстаивали ценности, которые так дороги миллионам венесуэльцев и Европейскому парламенту: справедливость, демократию и верховенство закона. Европарламент поддерживает народ Венесуэлы, Марию Корину Мачадо и избранного президента Эдмундо Гонсалеса Уррутии в их борьбе за демократическое будущее своей страны", — заявила Метсола, объявляя лауреатов.

Церемония награждения состоится 18 декабря в здании Европарламента в Страсбурге.

В прошлом году лауреатами Премии Сахарова стали Махса Амини (посмертно) и активистки, борющиеся за права женщин в Иране. В 2022 году награду присудили украинскому народу и президенту страны Владимиру Зеленскому, в 2021-м — российскому политику Алексею Навальному, в 2020-м — демократической оппозиции Беларуси.

В 2017 году Европарламент уже вручал Премию Сахарова представителям венесуэльской оппозиции. Тогда были отмечены участники протестов, последовавших за арестом нескольких депутатов, которые выступили против политики Мадуро.

ЕвропарламентВенесуэла

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь