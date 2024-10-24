Лауреатами ежегодной Премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова стали лидеры венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес Уррутиа "за их мужественную борьбу за восстановление свободы и демократии в Венесуэле". Об этом объявила спикер Европарламента Роберта Метсола.

Мария Корина Мачадо, в 2011-2014 годах заседавшая в парламенте Венесуэлы, считается неформальным лидером оппозиции в этой латиноамериканской стране. Она собиралась участвовать в президентских выборах 2024 года, но власти запретили ей баллотироваться в течение 15 лет.

Эдмундо Гонсалес Уррутиа в 1990-х годах был послом Венесуэлы в Аргентине и Алжире, а на недавних президентских выборах стал единым кандидатом от оппозиции. По официальным данным, он уступил действующему главе государства Николасу Мадуро, который заручился поддержкой 52% избирателей. Оппозиция утверждает, что результаты были сфальсифицированы, а ее кандидат в реальности набрал более 67% голосов.

После оглашения официальных итогов выборов страну охватил политический кризис. В ходе демонстраций, по данным неправительственных организаций, погибли 24 человека, около 2500 были задержаны. Эдмундо Гонсалес Уррутиа в начале сентября бежал в Испанию, где ему было предоставлено политическое убежище, в то время как Мария Корина Мачадо не раскрывает свое местонахождение.

Большинство европейских стран не признали итоги президентских выборов в Венесуэле. 19 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой обратил внимание на многочисленные нарушения, допущенные на выборах, а также систематические нарушения прав человека в латиноамериканской стране. Также депутаты признали Эдмундо Гонсалеса Уррутиа избранным президентом Венесуэлы.

"В своем стремлении к справедливому, свободному и мирному переходу власти они бесстрашно отстаивали ценности, которые так дороги миллионам венесуэльцев и Европейскому парламенту: справедливость, демократию и верховенство закона. Европарламент поддерживает народ Венесуэлы, Марию Корину Мачадо и избранного президента Эдмундо Гонсалеса Уррутии в их борьбе за демократическое будущее своей страны", — заявила Метсола, объявляя лауреатов.

Церемония награждения состоится 18 декабря в здании Европарламента в Страсбурге.

В прошлом году лауреатами Премии Сахарова стали Махса Амини (посмертно) и активистки, борющиеся за права женщин в Иране. В 2022 году награду присудили украинскому народу и президенту страны Владимиру Зеленскому, в 2021-м — российскому политику Алексею Навальному, в 2020-м — демократической оппозиции Беларуси.

В 2017 году Европарламент уже вручал Премию Сахарова представителям венесуэльской оппозиции. Тогда были отмечены участники протестов, последовавших за арестом нескольких депутатов, которые выступили против политики Мадуро.

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