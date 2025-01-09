Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отреагировала на предложение избранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Залив Америки. Как пишет Politico, на пресс-брифинге Шейнбаум напомнила, что нынешнее название признано ООН и используется веками.

Также президент Мексики показала карту начала XVII века, на которой часть территории США подписана как America Mexicana. "Почему мы не называем это Мексиканской Америкой? Звучит неплохо, не так ли?", — саркастически добавила политик.

Трамп предложил переименовать Мексиканский залив на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго во вторник. По его мнению, название Залив Америки более "уместно".

Тогда же избранный американский президент в очередной раз раскритиковал власти Мексики и Канады за недостаточную борьбу с нелегальными мигрантами, направляющимися через эти страны в США.

Помимо этого, Трамп заявил, что Мексика "по сути" контролируется наркокартелями, а власти во главе с Шейнбаум не могут остановить незаконный ввоз наркотиков в Соединенные Штаты.

Комментируя это заявление, Шейнбаум предположила, что Трампа "дезинформировали", сообщив, что страной по-прежнему руководят президент Фелипе Кальдерон и министр общественной безопасности Гарсия Луна, ушедшие в отставку в 2012 году. Луну впоследствии приговорили к 38 годам лишения свободы за получение взяток от наркокартелей.

"Но нет. В Мексике правит народ", — добавила Шейнбаум.

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