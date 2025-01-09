Советники избранного президента США Дональда Трампа проинформировали представителей официального Копенгагена, что заявления политика о его желании аннексировать Гренландию серьезны. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По словам неназванного высокопоставленного датского чиновника, сейчас "экосистема, поддерживающая эту идею, совершенно иная", чем в 2019 году, когда Трамп впервые заговорил о покупке Гренландии. Другой собеседник CNN отметил, что "это кажется гораздо более серьезным".

О том же со ссылкой на три источника пишет агентство Reuters. По данным журналистам, Трамп "серьезно настроен попытаться заполучить Гренландию" для "расширения сферы влияния Америки в Западном полушарии" и для "закрепления своего наследия". Один из собеседников Reuters отметил, что избранный президент США вряд ли пойдет на применение военной силы против Дании, однако намерен оказывать серьезное дипломатическое или экономическое давление. Неназванный соратник Трампа рассказал журналистам, что видел список приоритетов внешней политики будущей администрации, в котором есть пункт "Покупка Гренландии".

В декабре Трамп заявил, что "владение и контроль" над Гренландией — "абсолютная необходимость" для Вашингтона, а "люди на самом деле даже не знают, имеет ли Дания какие-либо законные права" на свою автономную территорию. Позднее политик отказался пообещать, что не будет использовать военную силу для аннексии острова.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на заявления Трампа напомнил, что остров не продается и принадлежит местным жителям. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ей "не хватает воображения, чтобы представить, что мы дойдем до такого [применения военных или экономических мер]".

Другие лидеры Евросоюза поддержали Копенгаген. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принцип нерушимости границ распространяется на все страны, где бы они ни находились.

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