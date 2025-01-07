1 января король Дании Фредерик X изменил королевскую версию герба страны, увеличив на нем символы Гренландии и Фарерских остров. Одной из первых на это обратила внимание газета The Guardian.

В предыдущей версии этого герба, принятой в 1972 году, символы Гренландии и Фарерских островов (белый медведь и баран соответственно) были помещены в одно из четырех полей геральдического щита. В том же поле находились три короны — они символизировали Кальмарскую унию, заключенную в XIV-XVI веках между Данией, Норвегией и Швецией.

В новой версии белый медведь, символизирующий Гренландию, и баран, символизирующий Фарерские острова, заняли отдельные поля на геральдическом щите. Еще по одному полю занимают национальный герб Дании и герб провинции Южная Ютландия, на них изображены три и два льва соответственно.

Fоtо: Kongehuset

В пресс-релизе датского королевского дома отмечается, что разработка новой версии королевского герба началась год назад, когда Фредерик X взошел на престол после отречения его матери Маргрете II. Новый дизайн был утвержден в декабре, он "одновременно отражает Содружество [Датского соединенного королевства] и учитывает историю и геральдические традиции".

Как отмечает The Guardian, обновление королевского герба произошло на фоне возросшей напряженности в отношениях между Данией и США. Избранный американский президент Дональд Трамп в декабре заявил, что "владение и контроль" над Гренландией — "абсолютная необходимость" для Вашингтона. Во время своего первого президентского срока политик говорил о планах купить остров, но это предложение было встречено отказом. 7 января он анонсировал визит своего сына Дональда Трампа-младшего в Гренландию.

Гренландия стала датской колонией в XIX веке, сейчас она имеет статус автономии в составе королевства. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ранее отверг идею Трампа о покупке острова и заявил, что выступает за его независимость.

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