Германия и Франция в среду, 8 января, предостерегли Дональда Трампа от угроз "суверенным границам" после того, как избранный президент США не исключил возможность захвата Гренландии военным путем.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принцип нерушимости границ "распространяется на каждую страну, независимо от того, находится ли она к востоку или к западу от нас". Этот принцип должно соблюдать каждое государство, "независимо от того, маленькая это страна или очень могущественная", подчеркнул Шольц в заявлении для прессы.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт также напомнил о действии "твердого принципа", согласно которому "границы не должны перемещаться силой". Хебештрайт не стал отвечать на вопрос, воспринимает ли Берлин угрозы в адрес Трампа всерьез.

Париж: ЕС должен укрепить свою оборону

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью радиостанции France Inter заявил, что ЕС "не может позволить другим странам, кем бы они ни были, атаковать свои суверенные границы".

"Если вы спросите меня: "Собираются ли США вторгнуться в Гренландию?", то ответ будет отрицательным", - сказал французский министр, при этом отметив, что началась эпоха, в которой вернулся "закон сильнейшего". "Нам нужно проснуться и укрепить себя в военном отношении", - заявил Барро.

Он также назвал США "не империалистичными по своей природе". Однако представитель правительства Франции Софи Примас заявила, что в комментариях Трампа прослеживается "форма империализма", передает агентство AFP.

Глава французского МИДа назвал Гренландию "европейской территорией". Как отмечает AFP, Гренландия, входящая в состав Датского Соединенного королевства, вышла из Евросоюза после получения автономии в 1985 году.

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