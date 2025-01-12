Вступивший летом 2024 года в должность президент Словакии Петер Пеллегрини отказался от визита в Киев на фоне прекращения транзита газа из РФ через Украину. Об этом словацкий президент заявил в субботу, 11 января, в эфире местного телеканала STVR.

По данным СМИ, после своего избрания Пеллегрини намеревался посетить Украину с официальным визитом - подобные поездки он уже совершил во все соседние страны. Однако "в ситуации, когда украинское правительство и президент решили перекрыть нам поставки газа", а "украинский парламент принимает закон, который должен запретить транспортировку нефти в Словакию, хотя у нас есть действующие контракты", о поездке в Украину речи идти не может, заявил политик.

"Если мне придется поехать туда, чтобы просто сфотографироваться, и мне сообщат, что ни капли нефти и газа не пойдет в Словакию, мне действительно не обязательно туда ехать. Пусть никто на меня не сердится," - процитировали выдержки из программы с Пеллегрини СМИ.

Пеллегрини считается союзником премьер-министра Словакии Роберта Фицо, хотя, в отличие от последнего, не известен откровенно пророссийской позицией. В частности, словацкий президент в эфире той же телепрограммы призвал Фицо "вернуться на родину" из зарубежных поездок и сосредоточиться на внутренних проблемах страны. Ранее в Словакии прошли уже два митинга против Фицо на фоне того, что премьер в конце 2024 года в нарушение протоколов долгое время отсутствовал в стране и был замечен в пятизвездочном отеле Capella Hanoi в столице Вьетнама, где жил в номере стоимостью более 6000 евро за ночь.

В то же время Пеллегрини и до избрания президентом призывал "быть осторожным" в вопросах военной поддержки Украины в отражении продолжающегося полномасштабного вторжения РФ в страну.

Фицо вновь раскритиковал Зеленского из-за газа

Днем ранее Роберт Фицо выступил перед парламентским комитетом страны из-за требований оппозиции прояснить цели его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве конце декабря. Кроме того, оппозиция потребовала Фицо озвучить его дальнейшие действия на фоне остановки транзита российского газа через Украину.

Свою речь Фицо свел к критике действий Киева и якобы произошедшем срыве договоренностей, пишут СМИ, ознакомившиеся с видео выступления премьера.

Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от "азербайджанского" варианта прокачки газа. В этом случае вместо газа из РФ по трубопроводу через Украину пустили бы газ из Азербайджана, однако Баку пришлось бы компенсировать недостаток топлива закупками из Москвы, отмечали ранее эксперты. По словам Фицо, этот вариант был согласован премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, но Зеленский "сорвал" договоренность.

На фоне этого Фицо назвал Зеленского ненадежным и заявил, что иногда он "сыт им по горло". "Он ходит по Европе, просто попрошайничает и шантажирует других, просит денег. Это просто должно прекратиться".

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