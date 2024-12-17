Крупнейший словацкий поставщик газа, компания SPP, а также несколько газовых компаний из Австрии, Венгрии и Италии подготовили обращение к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом сохранить транзит газа через Украину, сообщает агентство Reuters.

Это совместное письмо глава SPP Войтех Ференц назвал "важным голосом бизнеса, напрямую отвечающего за энергетическую безопасность и экономику региона, который может понести существенный экономический ущерб в ближайшем будущем". По словам Ференца, от сохранения газовой инфраструктуры в Украине и продолжения транзита газа через эту страну выиграют и европейские потребители, и Киев.

В конце текущего года истекает контракт между российским концерном "Газпром" и госкомпанией "Нафтогаз Украины" на транзит газа из РФ через Украину в Центральную Европу. Прекращение транзита российского топлива по этому маршруту может привести к проблемам для таких стран, как Словакия, Чехия, Венгрия и Австрия, поскольку они по-прежнему в существенной степени зависят от этих поставок.

По данным министра экономики Словакии Денисы Саковой, общая потребность европейских стран и предприятий в российском газе, который должен был бы поступить транзитом через Украину, составит в 2025 году около 15 млрд кубометров.

Для Австрии, однако, эта проблема стоит менее остро, поскольку она смогла наладить альтернативные поставки голубого топлива через Италию и Германию, а газовые хранилища страны на данный момент заполнены.

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