The Times: Иран отправлял в Россию секретные миссии, чтобы получить помощь в ядерной программе

Иран несколько раз тайно отправлял в Россию советника верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи, чтобы получить от Москвы помощь в развитии своей ядерной программы. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в западных разведках.

По данным издания, Москву посещал старший советник аятоллы, бывший спикер парламента Али Лариджани. Ранее он активно участвовал в международных переговорах по иранской ядерной программе.

Источники The Times утверждают, что Лариджани посещал Россию, чтобы получить от Москвы помощь и экспертизу в развитии иранских ядерных исследований. Совершение визитов держали в тайне, опасаясь ужесточения уже введенных санкций.

Также, как рассказали собеседники газеты, Иран запрашивал у России поставки истребителей Су-35, помощь в обновлении своей системы ПВО, серьезно пострадавшей в ходе израильских ударов, и логистическую помощь для перевооружения группировки "Хезболла", чей арсенал "в значительной степени" был ранее уничтожен Израилем.

Один из источников The Times полагает, что, с учетом зависимости России от поставок иранских ракет и беспилотников для войны в Украине, "есть опасения, что Москва готова пересечь ранее проведенные красные линии в отношении иранской ядерной программы".

Как отмечает издание, укрепление сотрудничества между Москвой и Тегераном происходит на фоне, с одной стороны, потери Ираном позиций на Ближнем Востоке и, с другой стороны, стремлением руководства страны смягчить западные санкции. Сегодня в Женеве намечены переговоры на эту тему с Великобританией, Францией и Германией.

Одновременно Россия и Иран укрепляют официальное сотрудничество — сегодня российские государственные информагентства со ссылкой на Кремль сообщили, что 17 января в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву ожидается подписание двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

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