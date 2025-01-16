The Telegraph: Великобритания и Франция начали обсуждать отправку миротворцев в Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон начали обсуждать возможность отправить британских и французских солдат в Украину в качестве миротворческих сил в случае, если будет заключено соглашение о прекращении российско-украинской войны. Об этом сообщила британская газета The Telegraph, ссылаясь на слова источников.

Многочисленные источники издания в правительстве Великобритании отметили, что Стармер не принял окончательного решения. Один из правительственных источников сказал The Telegraph: "Мы немного забегаем вперед. Мы еще не достигли цели".

Источники агентства Bloomberg также сообщили, что правительство Великобритании начало активно обсуждать возможность размещения миротворческих сил в Украине. Собеседники агентства отметили, что из-за вопросов безопасности у этой идеи есть противники среди сотрудников офиса Стармера и других правительственных структур Великобритании.

Bloomberg отмечает, что Стармер, как ожидается, может обсудить вопрос миротворцев на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Агентство Associated Press сообщило, что британский премьер отправился в Киев с первым визитом в качестве главы правительства, его поездка заранее не анонсировалась.

Тему размещения европейского военного контингента в Украине в качестве гарантий возможного соглашения о прекращении огня начали обсуждать после того, как в декабре Макрон встретился в Париже с Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом. Как отмечает The Telegraph, французский лидер уже обсудил вопрос миротворцев с премьер-министром Польши Дональдом Туском в середине декабря, а также с Зеленским в ходе телефонного разговора 13 января.

По оценке аналитиков и источников, опрошенных Reuters в середине декабря 2024 года, численность европейского контингента в Украине может составить от 40 до 100 тысяч человек. Основу миротворческих сил могут составить военные из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании.

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