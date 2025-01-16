Стармер прибыл в Украину. Лондон и Киев подпишут договор о партнерстве на сто лет

Президент России Владимир Путин, вторгшись в Украину, потерпел "грандиозный стратегический провал", заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по прибытии утром в Киев для подписания нового долгосрочного соглашения о партнерстве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Партнерство на 100 лет" включает в себя сотрудничество в сфере обороны и науки, а также создание новых общественных связей между Великобританией и Украиной. Соглашение усилит военное сотрудничество в сфере морской безопасности и объединит экспертов в таких сферах, как беспилотные технологии.

Британский премьер-министр, посещающий Украину впервые после вступления в должность, отметил, что запланированное соглашение показывает, как попытки Путина отдалить Украину от Запада обернулись провалом. "Наоборот, мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень", — указал Стармер.

Расширение сотрудничества с Украиной

"Речь идет не только о текущем моменте, но и об инвестициях в будущее наших двух стран на следующие сто лет, которое позволит объединить разработку технологий, научные достижения и культурный обмен и использовать невероятные инновации, которые Украина продемонстрировала за последние годы на благо будущих поколений", — отметил британский премьер.

"Силу наших долгосрочных дружеских связей нельзя недооценивать. Поддержка Украины в защите от варварского вторжения со стороны России и восстановление процветающего, суверенного будущего являются ключевыми элементами основ безопасности и нашего плана перемен. Благодаря этому партнерству мы создаем сильную экономику, которая работает на британский народ, безопасную страну, защищающую наши интересы дома и за границей, и процветающее общество", — резюмировал Стармер.

Ожидается, что во время визита в Киев он объявит о расширении поддержки Украины со стороны Великобритании, дополнительной военной и экономической помощи. Перед встречей Зеленский выразил надежду, что на переговорах со Стармером будет рассмотрена и возможность развертывания британских миротворческих войск в Украине после достижения соглашения о прекращении огня с Кремлем.

Планы долгосрочного партнерства

Планы по долгосрочному партнерству с Украиной начали разрабатывать еще при правительстве Консервативной партии. Соглашение о партнерстве, включающее договор и политическую декларацию, будет представлено в парламенте в ближайшие недели, оно охватывает девять ключевых направлений.

Предусмотрено сотрудничество в таких сферах, как здравоохранение и борьба с заболеваниями, агротехнологии и космическая индустрия. Связи между двумя странами будут укрепляться и через культурные обмены, а также проекты в сфере образования.

Новая "летальная" помощь

Стармер планирует объявить о новой "летальной помощи" и о выделении 40 млн фунтов стерлингов (47,5 млн евро) на программу экономического восстановления, направленную на привлечение сотен миллионов фунтов частных инвестиций в малый и средний бизнес Украины.

Официальные лица надеются, что эта программа откроет новые бизнес-возможности для британских компаний, а финансирование будет направлено на развитие "зеленой" экономики и поддержку уязвимых групп, включая женщин и ветеранов.

На сегодняшний день Великобритания оказала Украине помощь в размере 12,8 млрд фунтов (15,2 млрд евро) и пообещала ежегодно выделять 3 млрд фунтов (3,55 млрд евро) на военную поддержку столько, сколько потребуется.

Визит на фоне грядущей инаугурации Трампа

Визит Стармера в Киев происходит за несколько дней до вступления Дональда Трампа в должность президента США. Ожидается, что в рамках его президентства курс на поддержку Украины со стороны США может смениться на попытки заключения мирного соглашения.

Номинант Трампа на пост госсекретаря США, Марко Рубио, накануне заявил, что России и Украине для прекращения войны придется пойти на уступки. Он отметил, что важно быть "реалистами" и понимать, что "уступки должны быть сделаны как со стороны Российской Федерации, так и со стороны Украины".

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