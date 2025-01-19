В обрыве кабелей на дне Балтики не нашли "российского следа"

Повреждения подводных кабелей в Балтийском море, которые происходили в последние месяцы, скорее всего, были случайностью, а не результатом диверсий со стороны России. К такому выводу пришли разведывательные службы США и стран Европы, пишет воскресенье, 19 января, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленных чиновников из трех государств, участвующих в расследованиях инцидентов с разрывом морских кабелей, такой взгляд на произошедшее постепенно становится консенсусом среди западных служб безопасности. До сих пор ни американские, ни европейские следователи не выявили признаков, что коммерческие суда, повредившие кабели путем протаскивания якорей по морскому дну, делали это намеренно или по указанию из Москвы, заявили чиновники.

Вместо этого, по словам официальных лиц из США и стран Европы, собранные на сегодняшний день доказательства, включая перехваченные сообщения и другие секретные разведданные, указывают, что инциденты были вызваны неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов. Источники WP сослались при этом на "четкие объяснения", которые были даны в каждом случае.

Несмотря на первоначальные подозрения о причастности России, один европейский чиновник сказал, что есть "контрдоказательства", опровергающие это. Американские и европейские чиновники отказались вдаваться в подробности и говорили на условиях анонимности, ссылаясь на деликатность ведущихся расследований.

Повреждения кабелей в Балтийском море

Ранее Финляндия задержала судно, подозреваемое в причастности к обрыву кабеля Estlink 2 в Балтийском море, случившемуся 25 декабря 2024 года. Финская береговая охрана наложила арест на танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. В Хельсинки подозревают, что судно повредило своим якорем кабель между Финляндией и Эстонией.

Финская разведка, как рассказали источники The Washington Post, в целом согласна с выводами западных коллег, что инцидент, по-видимому, был случайным, но не готова исключить вмешательство России. Пресс-секретарь Национального бюро расследований Финляндии сообщила, что расследование все еще открыто и делать выводы о причинах "слишком рано".

17 ноября 2024 года был также поврежден подводный кабель связи, пролегающий между Литвой и Швецией. На следующий день из строя вышел кабель, соединяющий Финляндию и Германию. По данным финской компании Cinia, обрыв произошел в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от южной оконечности острова Эланд, примерно в 700 км от Хельсинки. Позже в компании предположили, что кабель был оборван якорем или донным тралом.

По делу об обрыве этих двух кабелей под подозрением находится зарегистрированное в Китае судно Yi Peng 3. Сейчас это судно поставлено на якорь в проливе Каттегат, расположенном между Данией и Швецией, и находится под постоянным наблюдением патрульных кораблей из Германии и других стран - членов НАТО.

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