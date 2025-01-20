Беспилотники атаковали Казань. Власти Татарстана заявили, что все дроны обезврежены

Казань в ночь на 20 января атаковали дроны. Telegram-каналы, в том числе Baza и Shot, сообщили о взрывах в районе авиационного завода имени Горбунова. По данным Baza, звуки взрывов также были слышны в Московском, Кировском и Ново-Савинском районах города.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска временно не принимали и не отправляли рейсы.

Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова объявила "о попытке атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики".

"Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий", — цитирует ТАСС распространенное пресс-службой сообщение.

Минниханов, заявила пресс-служба, "после поступления первых сообщений прибыл на место", а также "оперативно получает всю необходимую информацию".

Рядом с домом на улице Можайского в Казани после атаки дронов был обнаружен обломок. "Спецслужбы провели проверку, угрозы жизни нет, деталь не взрывоопасная", — заявила мэрия, пишет РБК.

Минобороны РФ утром в понедельник заявило, что над Татарстаном был уничтожен "один украинский беспилотный летательный аппарат". Никаких других комментариев на момент публикации новости от военного ведомства РФ не было.

Украинские беспилотники ранее неоднократно атаковали цели в Татарстане, в том числе в Елабуге, где, в числе прочего, собирают дроны. В конце декабря во время одной из таких атак в Казани были повреждены несколько многоэтажных жилых домов.

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