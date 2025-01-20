50-й вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс: кто он?

Джеймс Дэвид Вэнс - 50-й вице-президент США, второе лицо в новой администрации Дональда Трампа и, возможно, будущее трамповского движения "Make America Great Again" (MAGA) - "Сделаем Америку снова великой".

40-летний экс-сенатор от Огайо и отец троих детей при рождении получил имя Джеймс Дэвид Боуман, воспитывался бабушкой и дедушкой по материнской линии, чью фамилию впоследствии взял, а после окончания школы пошел служить в Корпус морской пехоты.

В 2005 году Вэнс совершил шестимесячную поездку в Ирак в качестве военного журналиста, не участвующего в боевых действиях. После ухода со службы в морской пехоте окончил Университет штата Огайо, где изучал политологию и философию, и юридический факультет Йельского университета. Позже переключился с юриспруденции на инвестирование в высокие технологии в Калифорнии, где основал собственную венчурную фирму.

В Йельском университете Вэнс также познакомился со своей будущей женой, дочерью иммигрантов из Индии Ушей Чилукури. На посту вице-президента США республиканец Вэнс сменил Камалу Харрис, которая баллотировалась в качестве кандидата от Демпартии на президентских выборах в ноябре, проиграв в итоге республиканцу Дональду Трампу.

Какова роль вице-президента в США

Роль вице-президента в американской политике стала более заметной после убийства Джона Кеннеди в ноябре 1963 года. Тогдашний вице-президент Линдон Джонсон всего через несколько часов после убийства принял присягу в качестве главы государства на борту президентского самолета.

Это стало примером того, как в Конституции США очерчена роль вице-президента, который становится во главе страны, если президент не может находиться на своем посту по причине "смерти, отставки или неспособности исполнять возложенные на него полномочия и обязанности".

Вице-президент, согласно 25-й поправке к конституции, также может занять пост главы государства, если он и большинство членов кабинета придут к выводу, что президент не способен выполнять свои обязанности. Кроме того, согласно конституции, вице-президент является председателем Сената и при равенстве голосов в верхней палате Конгресса имеет право склонить чашу весов в пользу того или иного решения.

Последние президенты Соединенных Штатов использовали своих вице-президентов для наведения мостов с определенными важными сообществами и электоральными группами. Майк Пенс, вице-президент во время первого срока Трампа, помог ему наладить связи с консервативным евангелическим крылом Республиканской партии. А выбор Джо Байдена в пользу Камалы Харрис в 2020 году рассматривался как попытка соединить опыт Байдена с молодостью Харрис и посадить в кресло вице-президента первую темнокожую женщину и первую американку азиатского происхождения.

Вэнс - будущий кандидат в президенты от республиканцев?

Имеющиеся в США конституционные ограничения означают, что Дональд Трамп не сможет баллотироваться в президенты в 2028 году. И хотя некоторые популярные губернаторы и сенаторы, скорее всего, попытаются выдвинуть свои кандидатуры от Республиканской партии, Джеймс Дэвид Вэнс в той будущей гонке получит преимущество как действующий вице-президент.

Вэнса также поддерживают многие ключевые игроки в лагере республиканцев и в движении MAGA, включая Дональда Трампа-младшего и миллиардеров из Кремниевой долины, таких как Питер Тиль, Илон Маск и Дэвид Сакс.

Несмотря на то, что Трамп явно будет доминировать в заголовках новостей в течение следующих четырех лет, пристальное внимание будет приковано и к позиции Вэнса по ключевым вопросам американской политики, таким как право на аборт, иммиграция и внешняя политика - и к тому, как его точка зрения может повлиять на позиционирование Республиканской партии в эпоху после Трампа.

Эволюция взглядов Вэнса: от убежденного "не трамписта" до представителя MAGA

В мае 2016 года Джеймс Дэвид Вэнс приобрел широкую известность в США, опубликовав свою ставшую знаменитой книгу "Элегия деревенщины: воспоминания о семье и культуре во время кризиса".

В бестселлере Вэнс рассказал о своих ранних годах и сложной жизни семьи бабушки и дедушки, которым удалось пробиться в американский средний класс. Считается, что эта книга является прекрасной иллюстрацией того, как за несколько месяцев до победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года жили американцы из так называемого "ржавого пояса" - части Среднего Запада и восточного побережья США,

где до 1970-х было сосредоточено крупное индустриальное производство, позднее пришедшее в полный упадок.

В 2016-м Трамп с небольшим перевесом выиграл голосование в таких штатах региона, как Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. Через четыре года эти же штаты отвернулись от него, а в 2024-м вновь оказались на его стороне. Как и у избирателей "ржавого пояса", позиция Вэнса в отношения Трампа также менялась.

В 2016 году в интервью NPR Вэнс заявил, что не может терпеть Трампа и собирается голосовать за Хиллари Клинтон, но при этом пророчески заметил, что феномен Трампа опирается на поддержку белых избирателей из рабочего класса, которые "не обязательно экономически бедны, но в некотором смысле чувствуют себя культурно весьма изолированными и очень пессимистично смотрят в будущее". Так Вэнс оказался, возможно, самым известным предсказателем того, кто в США и почему поддержит Трампа.

Позднее Вэнс, когда успешно баллотировался в 2022 году на выборах сенатора от штата Огайо, опять занял позицию "парня, никогда не поддерживавшего Трампа". А уже в 2024-м он принял предложение Трампа, согласившись стать кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии.

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