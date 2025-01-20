Дональд Трамп вступил в должность президента США. Что он говорил в речи и как его поздравили Ринкевич, фон дер Ляйен, Шольц, Зеленский и Путин?

Перседатель Верховного суда США Джон Робертс принял президентскую присягу у Дональда Трампа. С этого момента 47-й президент США вступил в должность.
На церемонии в Капитолии Дональд Трамп поклялся "добросовестно исполнять обязанности президента США и в меру своих сил "сохранять, защищать и оборонять Конституцию США".
К присяге 47-го лидера Америки привели по плану в 12.00 — это 19.00 по рижскому времени. Первым к присяге был приведен вице-президент США Джей Ди Вэнс.
За принятием присяги последовало исполнение "Боевого гимна республики" - неофициального гимна США во времена Гражданской войны 1861-1864 гг.
В своей инаугурационной речи Дональд Трамп обещал:
ввести режим ЧП на границе с Мексикой
объявить наркокартели террористическими организациями
ввести пошлины для импортеров
переименовать Мексиканский залив в Американский
поддерживать политику, признающую только два гендера — мужской и женский
заниматься миротворчеством (без конкретики, Россия и Украина в речи упомянуты не были)
добиться того, что "нас (видимо, США - прим. Delfi) снова будут уважать".
Инаугурационная речь Трампа длилась около получаса.
Ринкевич: Латвия придает большое значение военному присутствию США
Президент Латвии Эдгар Ринкевич почти сразу поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность.
Президент Латвии также направил письмо президенту США Дональду Трампу с поздравлениями. В письме латвийский лидер выразил твердую поддержку США и лидерству Дональда Трампа, особо отметив значение противодействия российской агрессии и поддержки Украины. Эдгар Ринкевич подчеркнул, что Латвия придает большое значение военному присутствию США в странах Балтии и благодарит США за приверженность обеспечению нашей безопасности и обороны. Ринкевич заверил, что США могут рассчитывать на Латвию как на надежного и верного союзника, который продолжает укреплять собственные возможности и потенциал Альянса.
20 января Эдгар Ринкевич также направил письмо 46-му президенту США Джо Байдену, выразив благодарность за его жёсткую позицию в ответ на агрессивную войну России против Украины, а также за вклад в безопасность Латвии, Балтийского региона и евроатлантического пространства.
Европа подчеркивает значимость транслантического партнерства
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Дональда Трампа с вступлением в должность президента США. ЕС рассчитывает на тесное сотрудничество с новой администрацией "в решении глобальных проблем", написала она в соцсети X. "Совместно наши общества могут достичь большего благосостояния и укрепить общую безопасность. В этом непреходящая сила трансатлантического партнерства", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает сокращения помощи Украине после вступления Трампа в должность, сообщает DW. Перед вступлением Дональда Трампа в должность президента США канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал европейцев быть уверенными в своих силах. Поэтому, комментируя территориальные притязания Трампа в отношении Гренландии, Панамы и Канады, он напомнил о принципе неприкосновенности границ, действующем для всех стран, указал глава немецкого правительства на мероприятии во Франкфурте-на-Майне. Одновременно Шольц отметил, что не ожидает резкого сокращения американской помощи Украине после инаугурации Трампа.
После инаугурации Шольц поздравил Дональда Трампа с возвращением в Белый дом. "США - наш ближайший союзник, и хорошие трансатлантические отношения всегда являются целью нашей политики", - написал Шольц в соцсети X. Он отметил, что Европейский Союз, который объединяет 27 государств с общим населением более 400 млн человек, - это "сильное сообщество", сообщила DW.
Зеленский говорит "о "дне надежды"
Президент Украины Владимир Зеленский через соцсеть Х поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.
"Сегодня день перемен, а также день надежды на решение многих проблем, включая глобальные вызовы", — написал Зеленский, сообщает Русская служба BBC. По мнению Зеленского, президент Трамп "всегда решителен, и объявленная им политика "мир через силу" дает возможность укрепить американское лидерство и добиться долгосрочного и справедливого мира, что является главным приоритетом".
Путин поздравил Трампа в записи совещания Совбеза РФ
Портал Deutsche Welle сообщает, что Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с предстоящим вступлением в должность президента США в записи совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Он заявил о желании избранного президента и членов его команды и "восстановить прямые контакты с Россией" и "сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны". "Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность", - указал он.
Дональд Трамп отдал своим помощникам распоряжение организовать его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого избранный президент США намерен согласовать личную встречу с Путиным для обсуждения вариантов завершения войны в Украине. Об этом сообщил телеканал CNN утром дня инаугурации со ссылкой на источники. По их данным беседа должна состояться в первые дни же после вступления Трампа в должность главы государства.