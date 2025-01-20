Дональд Трамп вступил в должность президента США. Что он говорил в речи и как его поздравили Ринкевич, фон дер Ляйен, Шольц, Зеленский и Путин?

Перседатель Верховного суда США Джон Робертс принял президентскую присягу у Дональда Трампа. С этого момента 47-й президент США вступил в должность.

На церемонии в Капитолии Дональд Трамп поклялся "добросовестно исполнять обязанности президента США и в меру своих сил "сохранять, защищать и оборонять Конституцию США".

К присяге 47-го лидера Америки привели по плану в 12.00 — это 19.00 по рижскому времени. Первым к присяге был приведен вице-президент США Джей Ди Вэнс.

За принятием присяги последовало исполнение "Боевого гимна республики" - неофициального гимна США во времена Гражданской войны 1861-1864 гг.

В своей инаугурационной речи Дональд Трамп обещал:

ввести режим ЧП на границе с Мексикой

объявить наркокартели террористическими организациями

ввести пошлины для импортеров

переименовать Мексиканский залив в Американский

поддерживать политику, признающую только два гендера — мужской и женский

заниматься миротворчеством (без конкретики, Россия и Украина в речи упомянуты не были)

добиться того, что "нас (видимо, США - прим. Delfi) снова будут уважать".

Инаугурационная речь Трампа длилась около получаса.

Ринкевич: Латвия придает большое значение военному присутствию США

Президент Латвии Эдгар Ринкевич почти сразу поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность.

Warm congratulations to @realDonaldTrump on becoming the 47th President of the United States.



The United States are Latvia’s strategic partner and ally and I look forward to close cooperation during your term. pic.twitter.com/EI2TpkaGbl — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 20, 2025

Президент Латвии также направил письмо президенту США Дональду Трампу с поздравлениями. В письме латвийский лидер выразил твердую поддержку США и лидерству Дональда Трампа, особо отметив значение противодействия российской агрессии и поддержки Украины. Эдгар Ринкевич подчеркнул, что Латвия придает большое значение военному присутствию США в странах Балтии и благодарит США за приверженность обеспечению нашей безопасности и обороны. Ринкевич заверил, что США могут рассчитывать на Латвию как на надежного и верного союзника, который продолжает укреплять собственные возможности и потенциал Альянса.

20 января Эдгар Ринкевич также направил письмо 46-му президенту США Джо Байдену, выразив благодарность за его жёсткую позицию в ответ на агрессивную войну России против Украины, а также за вклад в безопасность Латвии, Балтийского региона и евроатлантического пространства.

Европа подчеркивает значимость транслантического партнерства

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Дональда Трампа с вступлением в должность президента США. ЕС рассчитывает на тесное сотрудничество с новой администрацией "в решении глобальных проблем", написала она в соцсети X. "Совместно наши общества могут достичь большего благосостояния и укрепить общую безопасность. В этом непреходящая сила трансатлантического партнерства", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Best wishes President @realDonaldTrump for your tenure as 47th President of the United States.



The EU looks forward to working closely with you to tackle global challenges.



Together, our societies can achieve greater prosperity and strengthen their common security.



This is… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2025

Канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает сокращения помощи Украине после вступления Трампа в должность, сообщает DW. Перед вступлением Дональда Трампа в должность президента США канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал европейцев быть уверенными в своих силах. Поэтому, комментируя территориальные притязания Трампа в отношении Гренландии, Панамы и Канады, он напомнил о принципе неприкосновенности границ, действующем для всех стран, указал глава немецкого правительства на мероприятии во Франкфурте-на-Майне. Одновременно Шольц отметил, что не ожидает резкого сокращения американской помощи Украине после инаугурации Трампа.

После инаугурации Шольц поздравил Дональда Трампа с возвращением в Белый дом. "США - наш ближайший союзник, и хорошие трансатлантические отношения всегда являются целью нашей политики", - написал Шольц в соцсети X. Он отметил, что Европейский Союз, который объединяет 27 государств с общим населением более 400 млн человек, - это "сильное сообщество", сообщила DW.

Зеленский говорит "о "дне надежды"

Президент Украины Владимир Зеленский через соцсеть Х поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

"Сегодня день перемен, а также день надежды на решение многих проблем, включая глобальные вызовы", — написал Зеленский, сообщает Русская служба BBC. По мнению Зеленского, президент Трамп "всегда решителен, и объявленная им политика "мир через силу" дает возможность укрепить американское лидерство и добиться долгосрочного и справедливого мира, что является главным приоритетом".

Путин поздравил Трампа в записи совещания Совбеза РФ

Портал Deutsche Welle сообщает, что Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с предстоящим вступлением в должность президента США в записи совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Он заявил о желании избранного президента и членов его команды и "восстановить прямые контакты с Россией" и "сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны". "Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность", - указал он.

Дональд Трамп отдал своим помощникам распоряжение организовать его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого избранный президент США намерен согласовать личную встречу с Путиным для обсуждения вариантов завершения войны в Украине. Об этом сообщил телеканал CNN утром дня инаугурации со ссылкой на источники. По их данным беседа должна состояться в первые дни же после вступления Трампа в должность главы государства.

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