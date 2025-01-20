Байден превентивно помиловал чиновников, которых угрожали судить Трамп и его сторонники

Президент США Джо Байден в последние часы своего нахождения на посту главы государства объявил о превентивном помиловании нескольких высокопоставленных чиновников, которых ранее обещали преследовать избранный президент Дональд Трамп и его соратники. Об этом сообщает CNN.

В частности, Байден принял решение о превентивном помиловании в отношении бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерала Марка Милли и доктора Энтони Фаучи, который во время пандемии Covid-19 был одним из советников Трампа по борьбе с коронавирусом и регулярно критиковал власти за их решения в этой области.

Также помилованы конгрессмены, расследовавшие нападение на Капитолий 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в комплекс правительственных зданий, пытаясь сорвать утверждение победы Байдена на президентских выборах 2020 года.

Избранный президент США и его соратники неоднократно грозились начать уголовное преследование людей, помилованных сегодня Байденом. "Вызывает тревогу тот факт, что государственные служащие подвергаются постоянным угрозам и запугиваниям за добросовестное выполнение своих обязанностей", — объяснил свое решение уходящий американский лидер.

"Выдачу этих помилований не следует ошибочно считать признанием того, что какое-либо лицо совершило какое-либо правонарушение, равно как и принятие [помилования] не следует неверно истолковывать как признание вины за какое-либо правонарушение. Наша страна в неоплатном долгу перед этими государственными служащими за их неустанную преданность нашей стране", — подчеркнул Байден.

Как отмечает CNN, принятое политиком решение беспрецедентно в истории США: никогда ранее президент страны не выдавал превентивные помилования в таких объемах.

Полномочия Байдена на посту президента США истекают сегодня. Инаугурация Трампа состоится в 19:00 по рижскому времени.

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