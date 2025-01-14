Спецпрокурор: Трамп был бы признан виновным по делу о попытке захвата власти, если не его победа на выборах

В отношении Дональда Трампа был бы вынесен обвинительный приговор по делу о попытке захвата власти в 2020-2021 годах, однако этому помешала победа политика на президентских выборах 2024 года. Об этом говорится в докладе спецпрокурора Джека Смита, который вел расследование по этому делу.

Министерство юстиции США начало публикацию доклада 14 января. В нем изложены выводы, к которым в ходе расследования пришла команда Смита. Сейчас обнародована только часть доклада о попытке захвата власти. Вторая часть посвящена делу о незаконном хранении секретных документов, обнаруженных в частной резиденции Трампа после его ухода с поста президента. Эти выводы пока что не опубликованы, поскольку расследование в отношении нескольких соратников политика продолжается.

В первой части доклада Смит описывает, как после поражения на президентских выборах 2020 года Трамп пытался сохранить власть. Для этого, утверждает спецпрокурор, политик распространял недостоверную информацию о массовых фальсификациях, оказывал давление на чиновников в "колеблющихся" штатах и своего вице-президента Майка Пенса, пытался найти "альтернативных" выборщиков и призывал соратников выходить на акции протеста.

Расследование, отмечает Politico, базируется на 250 интервью, которые взяли Смит и члены его команды, на информации, полученной от 55 свидетелей, стенограммах расследований Конгресса и переписке нескольких поддерживавших Трампа чиновников.

"Мнение Министерства юстиции о том, что Конституция запрещает дальнейшее обвинение и преследование президента, является категоричным и не зависит от тяжести вменяемых ему преступлений, убедительности доказательств правительства или сути обвинения. [...] Если бы не избрание Трампа и его неизбежное возвращение на пост президента, […] найденных доказательств было бы достаточно для вынесения обвинительного приговора в суде", — говорится в докладе.

В сопроводительном письме спецпрокурор подчеркнул, что такой исход событий ошибочно считать оправданием Трампа.

Смит также возложил на Трампа ответственность на попытку захвата Капитолия 6 января 2021 года, когда толпа сторонников политика ворвалась в комплекс правительственных зданий в Вашингтоне. Согласно выводам спецпрокурора, президент США на протяжении нескольких недель подстрекал "насилие в отношении оппонентов", а некоторые из допрошенных людей, проникших в Капитолий, указывали, что действуют от имени Трампа.

После публикации отчета избранный президент США в соцсети TruthSocial назвал Смита "безумным" и отметил, что тот действовал по указаниям "своего босса, мошенника Джо Байдена". "Джек — тупой прокурор, который не смог добиться рассмотрения дела до выборов, на которых я одержал убедительную победу", — написал Трамп.

Смит подал в отставку в начале января. После победы Трампа на президентских выборах в ноябре он подал федеральному судье в Вашингтоне ходатайство о снятии обвинений с политика. Спецпрокурор пояснил, что пошел на этот шаг, поскольку по закону министерство юстиции США не может преследовать действующего президента.

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