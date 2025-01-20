CNN: Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину

Дональд Трамп отдал своим помощникам распоряжение организовать его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого избранный президент США намерен согласовать личную встречу с Путиным для обсуждения вариантов завершения войны в Украине. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. По их данным беседа должна состояться в первые дни же после вступления Трампа в должность главы государства.

В ходе избирательной кампании Трамп обещал завершить войну в Украине в течение 24 часов после принесения президентской присяги. Однако выполнить это обещание ему, судя по всему, не удастся. Теперь Трамп и его команда надеются быстро приступить к работе над проектом соглашения по Украине, которое можно будет воплотить в жизнь в первые месяцы его нового президентского срока, следует из публикации.

По данным CNN, представители команды Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, начали готовить разговор избранного президента США с Путиным несколько недель назад. Была ли уже согласована дата этой беседы, пока неизвестно.

В декабре 2024 года Путин заявил, что готов ко встрече с Трампом в любое время. Позже помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков в беседе с пропагандистом Павлом Зарубиным заявил: "Обычно приходящий во власть президент [...] первым осуществляет звонок", — подразумевая, что инициатором разговора должна выступить американская сторона.

О готовности предоставить площадку для возможной встречи Трампа и Путина уже заявили Сербия и Швейцария. Инаугурация Трампа состоится сегодня в 19:00 по рижскому времени.

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