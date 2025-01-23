Российская ракета попала в жилой дом в Запорожье. Один человек погиб, 24 получили ранения

Вооруженные силы РФ в ночь на 23 января нанесли ракетный удар по городу Запорожье, сообщил глава областной администрации Иван Федоров.

По его словам, в городе произошло четыре взрыва. Под удар попали жилые дома.

По последним данным властей, при атаке по Запорожью погиб 47-летний местный житель, еще 24 получили ранения. Среди пострадавших — двухмесячный ребенок и четверо сотрудников Государственной службы по ЧС Украины.

Глава областной администрации опубликовал фотографии и видеозаписи, на которых показаны последствия ракетного удара. В подписи к видео Федоров написал: "Так выглядит дом, в который попала российская ракета".

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