Bloomberg: европейские союзники Киева добиваются от Вашингтона согласия на отправку миротворцев из США в Украину

Европейские союзники Киева в целом согласны с идеей украинского президента Владимира Зеленского о необходимости размещения в Украине американских миротворцев в качестве гарантий безопасности и добиваются от новой администрации Белого дома обязательств на этот счет, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники издания говорят, что участие США в миротворческой миссии возможно, несмотря на первоначальную сдержанность президента страны Дональда Трампа в этом вопросе, но отмечают, что еще рано подробно обсуждать, как будут выглядеть гипотетические гарантии безопасности.

По словам высокопоставленного представителя правительства одной из стран ЕС, если европейские союзники будут вынуждены отправлять войска в Украину самостоятельно, это может подорвать доверие к гарантиям безопасности и вызвать раскол в НАТО, поскольку это будет означать фактический конец трансатлантического сотрудничества в рамках альянса.

Западный дипломат, взаимодействующий с новой администрацией США, отмечает, что "скептицизм Трампа в отношении поддержки Украины, возможно, смягчился", и его команда "продемонстрировала готовность сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности Украине, что они в частном порядке признают неизбежным". Однако в обмен на эти обязательства Трамп может ожидать, что Европа возьмет на себя большую долю бремени по обеспечению соблюдения любой потенциальной сделки, пишет Bloomberg.

Также команда Трампа дала понять, что новая администрация США не намерена напрямую заниматься восстановлением Украины, говорит еще один высокопоставленный дипломат. Эта задача, по его словам, вероятно, будет поручена частному сектору, однако обсуждения еще продолжаются.

Развертывание европейского контингента в Украине в качестве гарантий возможного соглашения о прекращении огня обсуждается с осени 2024 года. Аналитики оценивали возможную численность такого контингента в диапазоне от 40 до 100 тысяч человек и предполагали, что основную часть сил могут составить военные из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. В Украине, по данным Financial Times, рассчитывают на 40–50 тысяч миротворцев, которых западные партнеры могут разместить в стране.

Зеленский в середине января 2025 года говорил, что в состав миротворческого контингента, который может быть размещен в Украине в случае прекращения огня, должны войти американские военные. По его мнению, европейским войскам не хватит сил для сдерживания.

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