Reuters: Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты, и разочарован экономическими проблемами России

Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия уже достигла основных целей войны против Украины, поскольку контролирует территории, соединяющие материковую часть РФ с аннексированным Крымом, и ослабила Вооруженные силы Украины. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова анонимного источника, знакомого с позицией Кремля.

Агентство отметило, в 2024 году Россия добилась самых значительных территориальных успехов с первых дней войны, и теперь контролирует почти пятую часть Украины.

Источник Reuters добавил, что российский президент признает, что война оказывает нагрузку на экономику РФ, создавая "действительно большие проблемы", в частности, высокие процентные ставки влияют на промышленность, не связанную с войной.

Пять источников агентства заявили, что Путина все больше беспокоят перекосы в экономике России, возникшие во время войны. Из-за слабой экономики — нехватки рабочей силы и высоких ставок — российская элита считает, что войну нужно завершить путем переговоров, сказали два собеседника агентства, знакомые с мнением Кремля.

Путин "разочарован" экономическими проблемами, он "отругал" высокопоставленных экономических чиновников на встрече, прошедшей в Кремле 16 декабря 2024 года, рассказали два источника агентства. По их словам, во встрече участвовали ведущие российские бизнесмены, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина на ней не присутствовала. Один из собеседников Reuters, получивший информацию после встречи, сказал, что Путин "был заметно недоволен", когда узнал, что из-за дорогих кредитов сокращаются частные инвестиции.

Кремль сообщал лишь о факте встречи, но не о составе ее участников. 22 января Путин заявил министрам, что недавно обсуждал с бизнесом снижение кредитной активности, которое создает "риски для долгосрочного роста". Reuters сделало вывод, что в этом случае Путин говорил о декабрьской встрече.

В своей публикации агентство отметило, что из-за состояния экономики председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина столкнулась с критикой со стороны двух влиятельных банкиров — главы Сбербанка Германа Грефа и главы ВТБ Андрея Костина, которые опасаются, что Россия движется к стагфляции.

По словам двух источников Reuters, некоторые российские политики требуют, чтобы Набиуллина ушла в отставку с поста главы ЦБ, который она занимает с 2013 года. Собеседники агентства считают, что замена Набиуллиной маловероятна. "Никто в такой ситуации не будет менять главу центрального банка. Авторитет Набиуллиной непререкаем, президент ей доверяет", — сказал один из источников.

Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, стремится быстро завершить российско-украинскую войну. Трамп опубликовал 22 января пост, в котором пригрозил, что установит высокие пошлины и введет санкции на все, что Россия продает США и другим странам, если Путин откажется от переговоров о прекращении огня. В то же время в Кремле заявили, что Россия пока не получала никаких конкретных предложений о переговорах. По данным Reuters, Путин готов обсудить с Трампом варианты прекращения войны, но он будет настаивать на том, чтобы Украина признала территориальные завоевания России и отказалась вступать в НАТО.

Кремль не ответил на просьбу Reuters прокомментировать позицию Путина по экономике РФ и переговорам о завершении войны. Во время брифинга для журналистов 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин дает свою оценку "каждый раз", как проходят совещания по экономическим вопросам. Песков отметил, что ситуация в экономике оценивается как стабильная: "Запас прочности имеется, проблемы тоже имеются. Но проблемы, к сожалению, являются спутниками практически всех государств мира". По мнению пресс-секретаря Путина, запас прочности российской экономики позволяет удовлетворять как "все военные требования по нарастающей", так и выполнять социальные обязательства. Песков в очередной раз заявил, что Москва готова к "равноправному и уважительному диалогу" с Вашингтоном, но "сигналов пока не поступало".

Набиуллина, Греф и Костин не ответили на запросы Reuters о комментарии.

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