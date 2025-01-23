FT: в Украине рассчитывают на размещение до 50 тысяч миротворцев в стране в случае прекращения огня

В Украине рассчитывают на 40–50 тысяч миротворцев, которых западные партнеры могут разместить в стране в случае прекращения огня, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудят этот вопрос на "неформальном выездном заседании" 3 февраля, сообщает FT. При этом, утверждает издание, пока поддержку идее размещения миротворцев однозначно выразили только страны Балтии. Польша исключила отправку своих войск, канцлер Германии Олаф Шольц также выступает резко против этой идеи.

Оценивая возможное число миротворцев, FT ссылается на слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что если Европа серьезно настроена на обеспечение эффективного сдерживания российской агрессии, то потребуется минимум 200 тысяч военных. Издание называет это нереальными ожиданиями, поскольку это "намного больше, чем количество войск, которые принимали участие в высадке в "День Д" [в Нормандии в 1944 году] во время Второй мировой войны".

Однако сам Зеленский в интервью Bloomberg пояснял, что его слова о необходимости размещения 200 тысяч западных миротворцев в Украине были неправильно переданы. Число этих миротворцев, по его словам, должно зависеть от того, насколько Украине придется сократить свою армию — это, по его словам, одно из требований Владимира Путина.

"Если мы уменьшим армию на 200 тысяч, на 300 тысяч, на 500 тысяч, это говорит о том, что вместо этого нужны другие войска в том количестве, на которое мы уменьшили [свои вооруженные силы]", — пояснял украинский лидер.

Обсуждение развертывания европейского контингента в Украине в качестве гарантий возможного соглашения о прекращении огня активизировалось после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже 7 декабря 2024 года. Позже агентство Reuters писало, что аналитики и источники оценивают численность такого контингента в диапазоне от 40 до 100 тысяч человек, а основную часть сил могут составить военные из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании.

15 января газета The Telegraph сообщила, что Стармер и Макрон начали обсуждать возможность отправки британских и французских солдат в Украину, однако премьер-министр Соединенного Королевства пока не принял окончательного решения.

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