ХАМАС назвал имена четырех израильских заложниц, которых должны освободить в субботу

Представители группировки ХАМАС сообщили имена четырех израильских заложниц, которых должны освободить в субботу в рамках достигнутого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

В списке значатся Карина Ариев, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг.

Взамен Израиль освободит из тюрем 180 палестинских заключенных.

Это будет второй обмен с прошлого воскресенья, когда перемирие вступило в силу. В рамках первого обмена Израилю вернули трех заложниц, а он освободил 90 палестинцев.

До прекращения огня боевые действия в Газе продолжались, с одной короткой паузой, больше года, начиная с нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда были убиты около 1200 израильтян.

Ещё более 250 человек были взяты в заложники и вывезены на территорию сектора Газа.

По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, жертвами израильской военной операции стали более 47200 палестинцев, в большинстве своем — мирных жителей.

Ариев, Гильбоа, Леви и Альбаг входили в состав подразделения наблюдателей, стоявшего на границе с сектором Газа.

Все четверо были захвачены на военной базе "Нахаль-Оз", на которую боевики ХАМАС ворвались 7 октября 2023 года.

На кадрах видеозаписей четырех заложниц можно разглядеть в числе группы женщин, у которых за спиной связаны руки. Пленницы умоляют похитителей им помочь, но те в ответ только над ними смеются.

Ожидается, что в ближайшее время ХАМАС предоставит информацию и об остальных 26 заложниках, которые, согласно условиям перемирия, должны быть освобождены в течение следующих пяти недель.

В их числе — целая семья Бибас: двое родителей и двое детей, младшему из которых, Кфиру, на момент взятия в заложники было 10 месяцев.

Пока неясно, объявит ли ХАМАС имена заложников или лишь число живых и мертвых среди этих 26 человек.

Палестинские заключенные, которых выпустят из израильских тюрем, относятся к более серьезной категории, чем те, кто был освобожден в ходе первого обмена. В числе подлежащих освобождению на этот раз есть осужденные за убийство, в том числе приговоренные к заключению на более чем 15-летний срок.

Израиль отказался освобождать тех, кто участвовал в нападении 7 октября.

Соглашение о прекращении огня, начавшее действовать 19 января, явилось результатом многомесячных непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта.

Оно должно выполняться в три этапа; первый этап, который реализуется сейчас, рассчитан на шесть недель считая с 19 января. За это время должны быть освобождены 1900 палестинских заключенных и 33 заложника (или переданы их останки). Израильские войска отойдут со значительной части сектора Газа, и перемещенное палестинское население сможет вернуться в места, откуда оно бежало или было принудительно изгнано.

В случае, если удастся реализовать все три этапа прекращения огня (что далеко не гарантировано), война в Газе должна закончиться окончательно.

Многие из заложников, как предполагают израильские власти, уже мертвы: из 91 человека, захваченного 7 октября 2023 года и до сих пор не освобожденного, живы 57. Также ХАМАС уже больше 10 лет удерживает еще трех израильтян, двое из которых, насколько известно, все еще живы.

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