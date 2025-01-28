Трамп приказал создать американский "Железный купол" и вернул в армию противников прививок

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании противоракетного щита, который защитит страну от атак дальнего радиуса действия - по аналогии с израильским "Железным куполом". Об этом сообщает The Independent со ссылкой на CNN.

Противоракетный щит "следующего поколения" будет защищать США от баллистических, гиперзвуковых, современных крылатых ракет и других современных воздушных атак, говорится в документе, попавшем в распоряжение CNN. Несмотря на то, что в современности подобное оружие не применялось против США, в основу проекта положена система обороны, которую США помогли создать и развернуть Израилю в 2000-х годах.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал создать "непроницаемый купол" для защиты США от атак с воздуха.

В понедельник, 27 января, министр обороны США Пит Хегсет в своем выступлении проанонсировал этот указ.

"Грядут новые указы, которые мы полностью поддерживаем, - об упразднении DEI (Разнообразие, равенство и инклюзивность - комплекс мер, направленных на достижение представленности и равноправия для исторически угнетенных социальных групп. - Ред.) в Пентагоне, о восстановлении в должности военнослужащих, которые были вытеснены из-за мандатов Covid-19, о "Железном куполе" для Америки", - сказал Хегсет.

По словам Трампа, новая система "будет сделана полностью в США".

Как и "Железный купол" в Израиле, система, которую Трамп хочет создать для США, будет обнаруживать, перехватывать и уничтожать входящие угрозы. Однако та, которую хочет создать президент США, будет работать против ракет дальнего радиуса действия.

Предполагается, что для обнаружения и сбивания угроз будут использоваться передовые космические системы.

В документе не указано, сколько будет стоить создание "Железного купола" и сколько времени потребуется на его разработку.

В настоящее время американские военные используют несколько систем ПВО, включая систему Patriot и пусковую установку Stinger - обе позволяют военнослужащим запускать ракеты по воздушным угрозам для их перехвата.

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