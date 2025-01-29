Трамп будет допускать на брифинги инфлюенсеров и тиктокеров

Новая администрация президента США Дональда Трампа намерена изменить подход к работе со СМИ в Белом доме. Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт заявила во вторник, 28 января, на своей первой пресс-конференции в Белом доме, что доступ к брифингам впредь будут получать не только работники традиционных СМИ, но и инфлюенсеры, тиктокеры, блогеры, подкастеры и представители нетрадиционных массмедиа. Они смогут получить аккредитацию, если их контент будет "связан с новостями".

Левитт отметила, что мейнстрим-медиа, которые она назвала "старыми медиа", уже не обладают прежним охватом аудитории, поскольку сейчас многие американцы предпочитают "новые медиа".

Уже на первом брифинге, где журналисты толпились плечом к плечу, пресс-секретарь Трампа продемонстрировала новый подход: среди прочих она приветствовала репортера правопопулистского портала Breitbart и предоставила ему возможность задать один из первых вопросов. Левитт назвала это "революционным подходом к медиа".

Двойственное отношение Дональда Трампа к СМИ

Отношение Трампа к прессе всегда было двояким, напоминает агентство dpa. С одной стороны, он значительно более доступен для журналистов, чем его предшественник Джо Байден: Трамп регулярно проводит длинные пресс-конференции, отвечает на вопросы журналистов в самых разных ситуациях и явно наслаждается вниманием со стороны СМИ. Так было и в его первый президентский срок с 2017-го по 2021 год.

С другой стороны, во время предвыборной кампании Трамп заметно ограничивал доступ представителей традиционных СМИ к своим мероприятиям, обходил мейнстрим-медиа и давал интервью преимущественно блогерам и подкастерам, поддерживающим его политическую позицию, чтобы донести свои послания до избирателей. В течение многих лет Трамп активно использует социальные сети: в свой первый срок он полагался на Twitter, а теперь, в основном, использует платформу Truth Social, им самим созданную.

На публичных мероприятиях, особенно во время предвыборных митингов, Трамп на протяжении многих лет резко критикует журналистов, что сопровождается громкими аплодисментами его сторонников. Он регулярно называет СМИ "врагами народа", обвиняет журналистов в распространении лжи и даже грозит лишить неугодные телеканалы лицензий.

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