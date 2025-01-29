Литва признала более 700 граждан России и Беларуси угрозой национальной безопасности

В прошлом году 598 граждан Беларуси и 125 граждан России были признаны представляющими угрозу национальной безопасности Литвы, общественному порядку или здоровью общества, сообщило в среду Миграционное ведомство Литвы.

Как сообщили в ведомстве, иностранцы были признаны представляющими угрозу на основании анализа открытой и засекреченной информации, а также данных, полученных от Департамента государственной безопасности.

Всем этим иностранцам запрещен въезд в Литву.

Согласно информации Миграционного ведомства, эти цифры ниже, чем в 2023 году, когда угрозой безопасности в Литве были признаны 1428 граждан Беларуси и 352 гражданина России.

Из 598 граждан Беларуси, признанных Литвой представляющими угрозу национальной безопасности, 179 не получили разрешение на временное проживание в Литве, а 232 не смогли продлить срок действия документа.

По инициативе Миграционного ведомства 175 граждан Беларуси были лишены разрешений на временное проживание. Еще трем гражданам Беларуси было отказано в получении разрешения на постоянное проживание в Литве, а девять таких документов были аннулированы.

В прошлом году 35 гражданам России было отказано в выдаче разрешения на временное проживание в Литве, а 36 — в его продлении. Еще 24 гражданина России были лишены разрешений на временное проживание, а 29 граждан России потеряли разрешение на постоянное проживание в Литве.

Решение не выдавать разрешение на постоянное проживание в Литве было принято в отношении 16 граждан России, когда они впервые подали заявку на получение такого документа.

Согласно информации Миграционного ведомства, обязанность заполнить специальную анкету, введенную в конце 2022 года, распространяется на всех граждан России и Беларуси старше 18 лет, подающих заявку на получение или замену разрешения на проживание в Литве, а также на получение нового разрешения на временное проживание в стране.

Иностранцы в заявлении-анкете должны предоставить информацию о своем образовании, предыдущем месте работы, службе в вооруженных силах, контактах с государственными учреждениями стран, не входящих в НАТО и ЕС, а также выразить свое мнение по поводу российской агрессии против Украины.

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