Трамп предложил миллионам федеральных работников восьмимесячную зарплату в обмен на увольнение

Президент США Дональд Трамп предложил пакеты компенсаций почти всем федеральным служащим – крупную меру, направленную на сокращение и реформирование правительства США, пишет BBC.

В электронном письме, разосланном во вторник, его администрация уведомила сотрудников, что им необходимо до 6 февраля принять решение об участии в программе "отложенного увольнения".

Если они согласятся уволиться в сентябре, им выплатят около восьми месяцев зарплаты в качестве выходного пособия.

Администрация Трампа ожидает, что предложение примут до 10% сотрудников – это около 200 000 человек из более чем двух миллионов, работающих в федеральном правительстве, сообщает американский партнер BBC, CBS News.

Высокопоставленные чиновники Трампа заявили американским СМИ, что такие выплаты могут сэкономить правительству до 100 миллиардов долларов. В сообщении Управления кадровой службы США подчеркиваются запланированные реформы, включая требование, чтобы большинство сотрудников работали в офисах пять дней в неделю.

С момента возвращения в Белый дом на прошлой неделе Трамп уже объявил об окончании практики удаленной работы, введенной во время пандемии Covid-19.

В Управлении сообщили, что предложение доступно "всем штатным федеральным служащим", за исключением некоторых категорий, таких как работники почтовой службы, военнослужащие, сотрудники иммиграционной службы и некоторые представители национальной безопасности.

Желающим принять предложение предлагалось ответить на электронное письмо, указав в теме слово "увольняюсь". В пакет входят выплаты и льготы до 30 сентября, и в Белом доме назвали его "очень щедрым".

При этом в сообщении также содержалось предупреждение о возможных сокращениях в будущем, которые могут затронуть тех, кто решит остаться. "Мы не можем дать вам полную уверенность в стабильности вашей должности или агентства, но если ваша должность будет ликвидирована, к вам отнесутся с достоинством", – говорилось в письме.

Заместитель главы администрации Белого дома по вопросам политики Стивен Миллер заявил CNN, что работники федерального правительства "в подавляющем большинстве придерживаются левых взглядов", и поэтому Трампу "необходимо установить контроль над правительством".

Этот шаг подвергся критике. В заявлении для американских СМИ глава профсоюза Американской федерации государственных служащих (AFGE) предупредил, что этот процесс "очищения" приведет к "масштабным, непредвиденным последствиям, которые вызовут хаос для американцев, зависящих от работы федерального правительства".

Сенатор-демократ Тим Кейн выразил сомнение в законности такого шага со стороны Трампа. "Если вы примете это предложение и уволитесь, он вас кинет, как кидал подрядчиков, — заявил он. — У него нет полномочий делать это. Не дайте себя обмануть".

Возвращаясь к власти, Трамп неоднократно обещал сократить масштабы федерального правительства и урезать госрасходы.

Он поручил Илону Маску и Вивеку Рамасвами возглавить консультативный орган, занимающийся сокращением регулирования, расходов и численности сотрудников федерального правительства. Однако Рамасвами уже покинул новое ведомство под названием Департамент эффективности правительства (DOGE).

При этом электронное письмо, разосланное во вторник, напомнило аналогичное сообщение, отправленное сотрудникам Twitter (ныне X) в конце 2022 года после того, как Маск приобрел социальную сеть. Тогда он также просил сотрудников ответить по электронной почте, если они хотят остаться в компании.

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