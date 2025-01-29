Трамп приглашает Нетаньяху первым из зарубежных лидеров посетить Белый дом

Дональд Трамп пригласил Биньямина Нетаньяху стать первым зарубежным лидером, который посетит Белый дом, что является серьезной уступкой союзнику США, разыскиваемому Международным уголовным судом за военные преступления.

Приглашение было сделано в письме президента США, в котором израильскому премьер-министру предложили прибыть в Белый дом 4 февраля, чтобы "обсудить, как мы можем принести мир Израилю и его соседям, а также усилия по противодействию нашим общим противникам".

"Для меня будет честью принять вас в качестве моего первого зарубежного лидера во время моего второго срока", — говорилось в письме.

Трамп заявил, что он "не уверен" в том, что перемирие в Газе сохранится. Согласно условиям соглашения о прекращении огня, Израиль и ХАМАС вскоре должны приступить к переговорам о долгосрочном мире, однако многие опасаются, что эти переговоры потерпят неудачу и приведут к возобновлению кровопролития после более чем 15 месяцев боевых действий.

У Трампа и Нетаньяху сложились непростые личные отношения, однако Израиль остается ближайшим союзником США в регионе. Сообщается, что специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провел напряженный разговор с Нетаньяху за несколько дней до заключения соглашения между ХАМАС и Израилем об обмене заложников на прекращение огня — это произошло за день до инаугурации Трампа.

С тех пор Трамп отменил запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб, которые были приостановлены администрацией Байдена в знак протеста против чрезмерного применения силы Израилем в Газе.

Позднее Трамп предположил, что сектор Газа можно "просто зачистить", а более 1,5 миллиона человек отправить в другие арабские страны. Эти небрежно высказанные замечания, по-видимому, отражают планы этнической чистки региона.

Нетаньяху обвиняется Международным уголовным судом в ответственности за нападения на гражданское население и использование "голода как метода ведения войны" во время военной кампании Израиля в Газе, последовавшей за рейдом ХАМАС 7 октября, в ходе которого были убиты примерно 1200 израильтян, а сотни других захвачены в заложники.

Более 120 стран-членов Международного уголовного суда должны арестовать Нетаньяху, если он окажется на их территории, включая большинство европейских государств. США не являются участником соглашения о Международном уголовном суде, а республиканцы внесли законопроект о введении санкций против МУС в ответ на ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Однако во минувший вторник демократы заблокировали этот законопроект.

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