Из-за проблем с управлением воздушным движением закрыто небо Бельгии

Днем в четверг воздушное пространство Бельгии было закрыто из-за технических проблем в системе управления воздушным движением, сообщает агентство Belga.

Как заявил представитель компании Skeyes, отвечающей за контроль бельгийского неба, система управления воздушным движением дала сбой. Все самолеты, летевшие на высоте до 7500 метров, перенаправлены в соседние страны.

Причина неисправности пока неизвестна.

Вылеты и прилеты в аэропортах Брюссель-Завентем, Антверпен, Остенде, Шарлеруа и Льежа временно невозможны.

Сроки восстановления авиасообщения пока неизвестны.

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