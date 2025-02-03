Украинские дроны атаковали НПЗ в Волгограде и еще несколько регионов РФ. В девяти аэропортах вводились ограничения

В Волгоградской области украинские беспилотники в ночь на 3 февраля атаковали территорию нефтеперерабатывающего завода, на которой возник пожар, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, "локальные возгорания" на территории НПЗ были "оперативно локализованы". Пострадавших в результате атаки нет. "Также наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. Электроснабжение города Волгограда и прилегающих муниципальных образований осуществляется в полном объеме", — заявил Бочаров.

По данным Telegram-канала Baza, атакованный НПЗ в Волгограде принадлежит компании "Лукойл". После атаки в нескольких районах отключился свет.

В Минобороны России заявили, что в течение ночи были перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотников: 27 — над Ростовской областью, 25 — над Волгоградской, семь — над Астраханской, пять — над Воронежской, четыре — над Белгородской и два над Курской областями.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. В Астраханской области, по словам губернатора Игоря Бабушкина, дроны пытались в том числе атаковать расположенные на территории региона топливно-энергетические комплексы. По данным Baza, под Астраханью беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод.

Также ночью в шести аэропортах вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации. Ограничения коснулись аэропортов Астрахани, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. К утру эти ограничения были сняты. Однако затем временно закрылись еще три аэропорта — во Владикавказе, Грозном и Махачкале.

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