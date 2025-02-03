В Бельгии спустя восемь месяцев после выборов приведен к присяге новый премьер-министр

Фламандский правый политик Барт Де Вевер приведен к присяге в качестве премьер-министра Бельгии. Церемония вступления 54-летнего политика в должность главы правительства состоялась в королевском дворце в Брюсселе через 240 дней после парламентских выборов, на которых возглавляемый Де Вевером "Новый фламандский альянс" одержал уверенную победу

Новый премьер-министр принес присягу на трех официальных языках Бельгии: французском, голландском и немецком.

Об успешном завершении коалиционных переговоров Де Вевер сообщил королю Филиппу 31 января: в тот день "Новый фламандский альянс" сумел договориться с четырьмя другими партиями. Таким образом правая националистическая партия впервые возглавит федеральное правительство Бельгии, но резкого сдвига вправо в Бельгии ожидать не стоит, отмечает агентство dpa, поясняя, что другие центристские партии вместе все еще имеют явное большинство в коалиции.

В правящую коалицию, помимо "Нового фламандского альянса", входят франкоязычная либеральная партия "Реформаторское движение", партия "Христианские демократы и фламандцы", фламандская социалистическая партия Vooruit и франкоязычная центристская партия Les Engagés. В общей сложности их представляют 81 из 150 депутатов бельгийского парламента.

С 2013 года Де Вевер занимал пост мэра Антверпена. В прошлом он выступал за сокращение социальных пособий и пенсионную реформу, за что его резко критиковали бельгийские профсоюзы. В начале своей политической карьеры Де Вевер регулярно призывал к независимости своего родного региона Фландрия, жители которого, в отличие от франкоязычной Валлонии, говорят преимущественно по-нидерландски.

Формирование правительства в Бельгии традиционно сопряжено с трудностями. Федеральный парламент раздроблен, поскольку большинство партий баллотируются не по всей стране, а только в Валлонии на юге, Фландрии на севере или в Брюсселе и окрестностях. Так, после выборов 2019 года кабмин был утвержден только спустя 493 дня. Рекорд пребывания Бельгии без нового правительства — 541 день в 2010-2011 годах.

Партия "Открытые фламандские либералы и демократы" бывшего премьер-министра Александера Де Кроо потерпела сокрушительное поражение на выборах в июне 2024 года. Де Кроо объявил об отставке, но до вступления нового главы правительства в должность продолжал исполнять обязанности премьера.

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