Президент Австрии Александр ван дер Беллен встретился с лидером правопопулистской Партии свободы (FPÖ) Гербертом Киклем и поручил ему сформировать новое правительство страны. Об этом сообщает Politico.

На прошедших в сентябре выборах FPÖ заняла первое место с 28,8% голосов, однако другие прошедшие в парламент партии отказались сотрудничать с правыми популистами. На этом фоне в октябре ван дер Беллен поручил сформировать правительство действующему канцлеру Карлу Нехаммеру, чья правоцентристская Австрийская народная партия (ÖVP) заручилась поддержкой 26,3% избирателей.

В начале января из переговоров о формировании коалиции вышла либеральная партия NEOS. На следующий день Нехаммер заявил о невозможности достичь консенсуса с основным партнером, социал-демократами, и, как следствие, о своей отставке.

Ван дер Беллен после встречи с Киклем отметил, что поручил ему провести переговоры именно с консерваторами из ÖVP. Кристиан Штокер, сменивший во главе этой партии Нехаммера, заявил, что "не откажется от переговоров с FPÖ".

Кикль — последовательный сторонник антииммигрантских взглядов, выступающий за массовые депортации. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину политик заявил, что ответственность за случившееся несут в равной степени Кремль и НАТО, а также демонстративно покинул зал заседаний австрийского парламента, когда там выступал украинский президент Владимир Зеленский.

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