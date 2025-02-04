Китай вводит ответные пошлины на ряд товаров из США

Вскоре после вступления в силу новых таможенных пошлин на китайский импорт в США Пекин объявил о введении пакета ответных мер, которые распространятся на отдельные категории американских товаров. Новые пошлины вступят в силу 10 февраля, заявило министерство финансов КНР.

Дополнительные тарифы в размере 15% будут действовать на уголь и сжиженный газ из США, 10-процентные сборы будут взиматься за сырую нефть, а также сельскохозяйственную технику и некоторые модели транспортных средств. Кроме того, Пекин объявил о начале антимонопольного расследования в отношении американского технологического гиганта Google.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из Китая, Канады и Мексики. 10-процентная ставка для всех товаров из КНР вступила в силу в ночь на 4 февраля по местному времени.

Обосновывая свое решение, Трамп обвинил Пекин в нежелании положить конец торговле нелегальными наркотиками, в частности фентанилом. Министерство торговли Китая пригрозило введением "контрмер" и обратилось с иском во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Тем временем введение 25-процентных пошлин в отношении Мексики и Канады было приостановлено после того как обе страны объявили об ответных шагах. После этого Трамп согласился отложить данные меры в обмен на уступки по вопросам контроля на границах и борьбы с преступностью.

Кроме того, американский лидер грозит аналогичными сборами за импорт из ЕС, в Брюсселе предупреждают об ответных мерах и призывают к диалогу.

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