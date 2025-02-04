Бывший генсек НАТО Столтенберг возвращается в политику — он станет министром финансов Норвегии

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг займет пост министра финансов в обновленном правительстве Норвегии. Политика пригласили на эту должность после распада правящей в стране коалиции.

"Для меня большая честь, что меня попросили помочь моей стране на этом критическом этапе. Тщательно рассмотрев текущие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, я решил принять просьбу премьер-министра [Йонаса Гара] Стёре занять пост министра финансов", — говорится в заявлении Столтенберга.

На прошлой неделе норвежская Центристская партия вышла из правящей коалиции на фоне разногласий, возникших у нее с партнерами из Лейбористской партии при обсуждении принятия директив ЕС в сфере энергетики. Лидер лейбористов Стёре после этого заявил, что его партия останется в правительстве и подберет кандидатов для занятия освободившихся министерских должностей.

До начала работы в НАТО Столтенберг дважды возглавлял правительство Норвегии (в 2000-2001 и 2005-2013 годах), а в 1990-х годах руководил министерством финансов и министерство промышленности и энергетики. Также политик более десяти лет был лидером норвежской Лейбористской партии.

В октябре 2024 года было объявлено, что Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности, которая ежегодно проводится в феврале. В сегодняшнем заявлении политика подчеркивается, что он вернется к исполнению своих обязанностей на этом посту после завершения работы на государственной службе.

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