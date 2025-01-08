Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг будет исполнять обязанности федерального канцлера, пока не будет создана новая правительственная коалиция. Об этом заявил офис президента страны Александера Ван дер Беллена.

По словам Ван дер Беллена, он доверил руководство действующим кабинетом министров 55-летнему политику от Австрийской народной партии (ÖVP) на время формирования нового правительства. Шалленберг возглавляет МИД Австрии с 2019 года и уже объявил, что не войдет в состав нового правительства. Шалленберг уже был временным канцлером на протяжении нескольких недель после отставки с поста главы правительства Себастьяна Курца в 2021 году.

Правительственный кризис в Австрии разгорелся после того как канцлер и председатель ÖVP Карл Нехаммер 4 января анонсировал свою отставку с обоих постов. Он объяснил решение провалом коалиционных переговоров с Социал-демократической партией Австрии (SPÖ).

"С SPÖ невозможно договориться по ключевым вопросам. Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против социальных льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов", — указал Нехаммер. "Поэтому мы прекращаем переговоры с SPÖ и не будем их продолжать", — добавил он.

Спустя два дня президент Австрии поручил формирование новой коалиции лидеру правопопулистской Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберту Киклю, известному, в частности, своей дружественной к России позицией и чрезвычайно жесткой миграционной политикой, предусматривающей масштабные депортации.

"Господин Кикль уверен, что сможет найти жизнеспособные решения во время правительственных переговоров и хочет взять на себя эту ответственность", — заявил Ван дер Беллен, в прошлом многолетний лидер австрийских "зеленых". По словам президента страны, это решение далось ему нелегко. При этом он пообещал продолжать следить за тем, чтобы "принципы и правила нашей конституции соблюдались и исполнялись".

Выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии) состоялись 29 сентября. Победу одержала FPÖ, получив 28,85% голосов. Правящая ÖVP заняла второе место с результатом 26,3%, социал-демократы заручились поддержкой 21,1% избирателей, либералы из "Новой Австрии и Либерального форума" набрали чуть больше 9%, "зелёные" — 8,2%.

Ни одна из прошедших в парламент партий не высказала готовность вступить в коалицию с правыми популистами из FPÖ, поэтому изначально Ван дер Беллен получил сформировать правительству лидеру ÖVP Нехаммеру. В ноябре он начал переговоры с социал-демократами и либералами. Дискуссии проходили напряженно. Особенно острыми темами стали, в частности, экономическая и налоговая политика.

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