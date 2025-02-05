Убийство 10 человек в Швеции: что известно на данный момент

Шведская полиция все еще выясняет мотивы нападавшего, застрелившего десятерых человек в учебном центре для взрослых в городе Эребру в центральной части Швеции (200 км западнее от Стокгольма).

Полицейские также не могут подтвердить, была ли у стрелка лицензия на оружие и покончил ли он с собой после совершения преступления.

Это самый страшный случай стрельбы в учебном заведенни, когда-либо происходивший в Швеции. Среди погибших — предполагаемый стрелок.

При этом Швеция продолжает занимать одно из лидирующих мест по количеству смертей от огнестрельного оружия в год.

Подробности стрельбы в учебном заведении все еще выясняются, но вот что известно на данный момент.

Что произошло?

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени в Комвуксе — центре образования для взрослых, которые посещают в основном те, кто не закончил начальную или среднюю школу.

Он расположен в кампусе, включающем несколько образовательных учреждений, в том числе школу для детей. В первых сообщениях место происшествия описывалось как школа.

Учителя рассказывают, что слышали выстрелы, выбегали из классов или баррикадировались внутри здания.

Мария Пегадо рассказала агентству Reuters, что вывела всех своих 15 учеников в коридор. "Я увидела, как люди вытаскивают раненых, сначала одного, потом другого. Я поняла, что все очень серьезно", — сказала она.

Другая учительница рассказала общественной телекомпании SVT, что находилась в своем кабинете, когда услышала выстрелы: "Сначала было несколько выстрелов подряд, потом небольшая пауза, а затем еще несколько".

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как ученики прячутся под партами. А на видео, снятом с балкона, видно, как люди поспешно убегают от выстрелов.

Полиция закрыла шесть школ и ресторан в этом районе, местных жителей попросили держаться подальше от места происшествия и не выходить из дома.

Что известно о погибших?

Полиция заявила, что погибли 11 человек, включая предполагаемого стрелка, а число раненых остается неясным.

Одна из учительниц рассказала, что в день нападения в школе было необычно мало учеников, так как многие уехали домой на день после сдачи государственных экзаменов.

На пресс-конференции во вторник днем полиция сообщила, что все погибшие были найдены в здании школы.

Что известно о нападавшем?

Полиция сообщила, что нападавшим был мужчина, который, по их мнению, действовал в одиночку.

На брифинге в среду шведские полицейские добавили, что все еще выясняют мотивы нападавшего. Ранее правоохранители отрицали террористическую составляющую преступления.

По словам начальника местной полиции Эребру Роберто Ид Фореста, до стрельбы нападавший не был известен полиции, и он не был связан с какой-либо преступной группировкой.

Полицейским также неизвестно, была ли у нападавшего лицензия на оружие. Полиция пока не может подтвердить, застрелился ли стрелок после нападения.

Насколько редки случаи стрельбы в школах Швеции?

Очень редки. Хотя в Швеции раньше уже случались эпизоды школьной стрельбы, они не были такого масштаба.

Это "самая страшная массовая стрельба в истории Швеции", заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, призвав людей не строить догадок о мотивах.

Согласно данным Шведского национального совета по предупреждению преступности, которые цитирует агентство Reuters, в период с 2010 по 2022 год в семи случаях насилия со смертельным исходом в школах погибли десять человек.

Какой уровень смертности от огнестрельного оружия в Швеции?

В Швеции зафиксирован один из самых высоких показателей смертности от огнестрельного оружия на душу населения среди всех европейских стран.

В 2024 году от огнестрельного оружия в стране погибли не менее 40 человек, пишет Reuters. Этот показатель стал одним из самым высоким в Европе на душу населения.

Тогда же полиция сообщала, что предотвратила за год "более 100 серьезных преступлений".

Согласно отчету United Nations, в 2021 году Швеция была на втором месте по количеству смертей от огнестрельного оружия на 100 тысяч человек. Первую строчку занимала Албания, на третьем месте — Босния и Герцеговина.

В официальном отчете правительства Швеции, опубликованном в 2021 году, говорилось, что каждый год в результате перестрелок в Швеции погибают четверо из миллиона жителей — по сравнению с 1,6 человека на миллион в среднем в Европе.

Полиция связывала насилие с плохой интеграцией иммигрантов, увеличивающимся разрывом между богатыми и бедными и употреблением наркотиков.

Швеция также лидирует в рейтинге ограблений и краж со взломом в Европе.

Согласно данным Евростата, именно в этой стране были зарегестрированы самые высокие показатели подобных преступлений в 2022 году (более 3,5 тыс. на 100 тысяч жителей, то есть одно преступление на 28 человек). За Швецией следует Люксембург, Дания и Франция.

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