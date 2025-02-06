Дания будет досматривать танкеры "теневого флота"

Дания усилит меры безопасности для танкеров, которые, по ее мнению, могут представлять опасность для экологии, мореплавания и моряков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте морского управления королевства. В ведомстве отметили, что приняли такое решение в ответ на "активность старых судов, перевозящих нефть через датские проливы".

"Контроль сосредоточен на танкерах, поскольку авария, связанная с повреждением или кораблекрушением танкеров, может иметь особенно далеко идущие последствия для безопасности, здоровья и окружающей среды", — говорится в сообщении.

Российский "теневой флот", численность которого оценивается Киевской школой экономики более чем в 650 судов, оказался в центре внимания в 2024 году не только из-за нелегальной транспортировки российской нефти, но и на фоне инцидентов с повреждением инфраструктуры в Балтийском море.

В частности, одно из судов "теневого флота" было заподозрено в умышленном повреждении подводного коммуникационного кабеля Estlink-2 в Финском заливе в конце прошлого года. Поэтому европейские военные, разведслужбы и политики считают российский "теневой" флот существенной угрозой безопасности.

Кроме того, результаты расследования международного журналистского консорциума, о котором сообщили во вторник немецкие телеканалы NDR и WDR, показали, что в состав "теневого флота" входят 230 танкеров, ранее принадлежавших компаниям из США и Европы. Все эти суда были проданы Москве уже после начала полномасштабной войны в Украину.

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