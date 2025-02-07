Резервист ЦАХАЛ приговорен к тюремному сроку за избиения палестинских задержанных

Военный суд в Израиле приговорил резервиста, старшего сержанта Исраэля Хаджиби к семи месяцам тюремного заключения за жестокое обращение с палестинскими задержанными. Он признан виновным в нескольких эпизодах издевательств, физического насилия и недостойного поведения в отношении палестинских заключенных.

В материалах суда говорится, что военный неоднократно избивал задержанных кулаками и оружейным прикладом.

Это происходило в период с февраля по июнь 2024 года, на военной базе Сде-Тейман недалеко от границы с Газой, переоборудованной в пункт содержания задержанных палестинцев в начале военной операции в секторе после нападения ХАМАС 7 октября.

Хаджиби был арестован в начале июля прошлого года, и уже 30 июля военная прокуратура вынесла ему обвинение.

В ходе расследования выяснилось, что в ряде случаев насилие совершалось в присутствии других военных, некоторые из которых призывали Хаджиби остановиться.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что он избивал задержанных, когда те были в наручниках и с завязанными глазами.

Некоторые свои действия Хаджиби записывал на телефон. Вероятно, на основании этих записей суд сделал вывод, что несколько военных в масках тоже участвовали в насилии. Их личности пока не установлены.

На суде Исраэль Хаджиби признал свою вину.

Суд счел действия подсудимого жестокими, а его положение сильного по отношению к связанным людям – отягчающим обстоятельством, говорится в заявлении ЦАХАЛ.

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