Россия задействовала для атаки на Украину 139 БПЛА

Россия атаковала Украину в ночь на субботу, 8 февраля, с использованием 139 ударных БПЛА, сообщают утром этого дня Воздушные силы ВСУ в Telegram. Отмечается, что атаки производились с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово в РФ.

К моменту публикации Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 67-ми ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Указывается, что от российских атак пострадали Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Киевщина.

Кроме того, 71 беспилотник-имитатор был локально потерян, следует из сообщения Воздушных сил ВСУ. Подразумеваются примитивные модели дронов, запускаемые наряду с ударными, чтобы обеспечить перегрузку систем ПВО.

Между тем Сумская областная военная администрация сообщила в Telegram, что над территорией региона силами ПВО было сбито 8 вражеских БПЛА типа Shahed.

Со своей стороны глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в Telegram, что обломки сбитых ночью беспилотников упали в Дарницком районе. "Повреждена фасадная часть жилого дома и окна. Также обломки упали на автомобили, повредили ограждение в частном секторе. К счастью, без пострадавших", - отметил он.

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