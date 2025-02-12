Германия на полгода продлила пограничный контроль на сухопутных границах

Правительство ФРГ продлило еще на шесть месяцев, до 15 сентября, срок действия расширенного пограничного контроля на всех сухопутных границах Германии.

"Благодаря пограничному контролю мы эффективно сдерживаем нелегальную миграцию, и это подтверждают цифры", — заявил канцлер Олаф Шольц.

В свою очередь министр внутренних дел Нэнси Фезер подчеркнула, что таким образом власти ФРГ пресекают действия "контрабандистов, жестоким образом превращающих людей в товар и переправляющих их через границы".

Осенью 2024 года Германия ввела на всех своих наземных границах пограничный контроль с целью сдерживания неконтролируемого въезда мигрантов в страну. С 16 сентября выборочный контроль начал действовать на границах с Францией, Данией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, еще до этого аналогичный режим был введен на границах с Австрией, Польшей, Чехией и Швейцарией.

По данным МВД ФРГ, за прошедшие месяцы было зафиксировано около 80 тысяч попыток нелегального въезда в страну, задержано примерно 1900 контрабандистов. Пограничники отказали во въезде 47 тысяч человек из-за поддельных документов или отсутствия необходимых виз.

Пограничный контроль на внутренних границах в общем случае не предусмотрен в рамках Шенгенской зоны. Его введение в качестве исключительной меры должно каждый раз согласовываться с Еврокомиссией.

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